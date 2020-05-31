Messi'den acı itiraf! "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç
31 Mayıs 2020, Pazar
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Messi'den acı itiraf! "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

Messi'den acı itiraf! "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

'nın süper starı , corona virüsü salgını sonrasında dünyasında birçok değişimin yaşanacağını söyledi. Karamsar açıklamalar yapan Arjantinli yıldız, "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi.

İspanyol devi 'nın yıldız ismi , corona virüsü salgınının dünyasını değiştireceğini belirtip, karamsar açıklamalarda bulundu.

"HAYAT GİBİ FUTBOL DA DEĞİŞECEK"
Arjantinli süper star, yaptığı açıklamada "Olanlardan sonda dünyanın nasıl olacağı hakkında bir fikrimiz yok, zor zamanlar geçirdik. Corona virüsü herkesi bir ölçüde etkiledi. İnsanlar akrabalarını, arkadaşlarını kaybetti, veda bile edemedi. Hayatımız gibi futbolda da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi.

Corona virüsü nedeniyle mart ayında askıya alınan 'nın haziran ayında yeniden başlayacağı açıklanırken, Barcelona 27 maç sonunda topladığı 58 puanla zirvede yer alıyor.

  1. 31.05.2020
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