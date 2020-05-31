Messi'den acı itiraf! "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
Barcelona'nın süper starı Lionel Messi, corona virüsü salgını sonrasında futbol dünyasında birçok değişimin yaşanacağını söyledi. Karamsar açıklamalar yapan Arjantinli yıldız, "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi.
İspanyol devi Barcelona'nın yıldız ismi Lionel Messi, corona virüsü salgınının futbol dünyasını değiştireceğini belirtip, karamsar açıklamalarda bulundu.
"HAYAT GİBİ FUTBOL DA DEĞİŞECEK"
Arjantinli süper star, yaptığı açıklamada "Olanlardan sonda dünyanın nasıl olacağı hakkında bir fikrimiz yok, zor zamanlar geçirdik. Corona virüsü herkesi bir ölçüde etkiledi. İnsanlar akrabalarını, arkadaşlarını kaybetti, veda bile edemedi. Hayatımız gibi futbolda da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi.
Corona virüsü nedeniyle mart ayında askıya alınan İspanya La Liga'nın haziran ayında yeniden başlayacağı açıklanırken, Barcelona 27 maç sonunda topladığı 58 puanla zirvede yer alıyor.
- 31.05.2020
- Belhanda Galatasaray yönetimine şart koştu! Canlı yayında açıklandı
- Galatasaray'ın transfer hedefine Rıza Çalımbay engeli
- Canlı yayında duyurdu! "Trabzonspor ile iki futbolcumuz için daha görüşüyoruz"
- Canlı yayında transferi doğruladı! Mert Hakan ve Emre Kılınç...
- Fenerbahçe'den dev proje! Dolu tribünlere karşı oynayacak
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Messi'den acı itiraf! "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.