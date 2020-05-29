İspanya La Liga'da ilk maçın tarihi belli oldu
Corona virüs salgını sonrasında ligler kaldığı yerden devam etmeye başladı. Almanya'da ligler başlamış, birçok Avrupa ülkesi de kendi liglerinin başlangıç tarihlerini duyurmuştu. Bu ülkelere İspanya'da eklendi. İspanya'da 3 aylık bir aranın ardından ligler 11 Haziran'da başlıyor. Lig Sevilla - Real Betis derbisiyle başlayacak.
İspanya La Liga'dan beklenen haber geldi. İspanya hükümetinin onay vermesinin ardından atılan adımlar sonucu La Liga'nın 11 Haziran'da başlamasına karar verildi. İspanya La Liga, Sevilla - Real Betis derbisiyle başlayacak.
İspanya La Liga'nın 11 Haziran 2020 Perşembe günü Sevilla - Real Betis karşılaşması ile geri döneceği açıklandı. Derbiyle perdelerini açmaya hazırlanan İspanya La Liga'da şampiyonluk yarışı kaldığı yerden devam edecek. Öte yandan ligin 19 Temmuz'da sona ermesinin planladığı ifade edildi.
İSPANYA LA LİGA 28. HAFTA MAÇLARI
Sevilla - Real Betis
Real Madrid - Eibar
Leganes - Valladolid
Valencia - Levante
Mallorca - Barcelona
Celta Vigo - Villarreal
Espanyol - Deportivo
Real Sociedad - Osasuna
Athletic Bilbao - Atletico Madrid
Granada - Getafe
- 29.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İspanya La Liga'da ilk maçın tarihi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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