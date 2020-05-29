İspanya La Liga'da ilk maçın tarihi belli oldu - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
29 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler İspanya La Liga La Liga derbi ile başlıyor! İşte o tarih...

'da ilk maçın tarihi belli oldu

İspanya La Liga'da ilk maçın tarihi belli oldu

Corona virüs salgını sonrasında ligler kaldığı yerden devam etmeye başladı. 'da ligler başlamış, birçok Avrupa ülkesi de kendi liglerinin başlangıç tarihlerini duyurmuştu. Bu ülkelere İspanya'da eklendi. İspanya'da 3 aylık bir aranın ardından ligler 'da başlıyor. Lig Sevilla - derbisiyle başlayacak.

'dan beklenen haber geldi. İspanya hükümetinin onay vermesinin ardından atılan adımlar sonucu La Liga'nın 'da başlamasına karar verildi. İspanya La Liga, Sevilla - derbisiyle başlayacak.

İspanya La Liga'nın 11 Haziran 2020 Perşembe günü Sevilla - Real Betis karşılaşması ile geri döneceği açıklandı. Derbiyle perdelerini açmaya hazırlanan İspanya La Liga'da şampiyonluk yarışı kaldığı yerden devam edecek. Öte yandan ligin 19 Temmuz'da sona ermesinin planladığı ifade edildi.

İSPANYA LA LİGA 28. HAFTA MAÇLARI

Sevilla - Real Betis
Real Madrid - Eibar
Leganes - Valladolid
- Levante
Mallorca - Barcelona
Celta Vigo - Villarreal
Espanyol - Deportivo
- Osasuna
-
Granada - Getafe

  1. 29.05.2020
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