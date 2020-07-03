Atletico Madrid-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
03 Temmuz 2020, Cuma
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Atletico Madrid-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 34. haftasında evinde 'yı ağırlıyor. Maçtan önce muhtemel 11'ler, yayın saati ve kanalı merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki, Atletico Madrid-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya 'nın 34. haftasında sahasında düşme hattında bulunan ve ligde kalma mücadelesi veren 'yı konuk edecek. Barcelona'dan 1 puan almayı başaran Atletico Madrid 3. sıradaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

ATLETICO MADRID-MALLORCA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid - Mallorca maçı 3 Temmuz 23:00'da başlayacak. Müsabaka, Wanda Metropolitano Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem Alberola Rojas yönetecek. Karşılaşma corona virüsü salgını sebebiyle nedeniyle seyircisiz oynanacak. Müsabaka Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

ATLETICO MADRID-MALLORCA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Jan Oblak, Jose Gimenez, Santiago Arias, Renan Lodi, Felipe, Thomas, Saul Niguez, Llorente, Carrasco, Angel Correa, Diego Costa

Mallorca: Manolo Reina, Agbenyenu, Antonio Raillo, Alejandro Pozo, Salva Sevilla, Mohammed, Dani Rodriguez, Valjent, Hernandez, Budimir, Takefusa Kubo

  1. 03.07.2020
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