Atletico Madrid-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
La Liga'nın 34. haftasında Atletico Madrid evinde Mallorca'yı ağırlıyor. Maçtan önce muhtemel 11'ler, yayın saati ve kanalı merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki, Atletico Madrid-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'nın 34. haftasında Atletico Madrid sahasında düşme hattında bulunan ve ligde kalma mücadelesi veren Mallorca'yı konuk edecek. Barcelona'dan 1 puan almayı başaran Atletico Madrid 3. sıradaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.
ATLETICO MADRID-MALLORCA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Atletico Madrid - Mallorca maçı 3 Temmuz 23:00'da başlayacak. Müsabaka, Wanda Metropolitano Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem Alberola Rojas yönetecek. Karşılaşma corona virüsü salgını sebebiyle nedeniyle seyircisiz oynanacak. Müsabaka Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
ATLETICO MADRID-MALLORCA MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Atletico Madrid: Jan Oblak, Jose Gimenez, Santiago Arias, Renan Lodi, Felipe, Thomas, Saul Niguez, Llorente, Carrasco, Angel Correa, Diego Costa
Mallorca: Manolo Reina, Agbenyenu, Antonio Raillo, Alejandro Pozo, Salva Sevilla, Mohammed, Dani Rodriguez, Valjent, Hernandez, Budimir, Takefusa Kubo
- 03.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Atletico Madrid-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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