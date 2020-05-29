Romanya'da sahaya tükürmenin cezası 12 maç!

Corona virüsü salgınının yayılım hızının yavaşlaması ile Avrupa'da futbola dönüş alınan çeşitli tedbirlerle birlikte başlıyor. Liglerin kaldığı yerden oynanması beklenen ülkelerden biri de Romanya...

Romanya Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan sağlık protokolünde, ligler başladıktan sonra sahaya tüküren ve burnuyla sümküren futbolculara 6 ile 12 maç arası ceza verileceği açıklandı.

Ülkede liglerin 13-14 Haziran'da yeniden başlaması bekleniyor.