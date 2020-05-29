Romanya'da sahaya tükürmenin cezası 12 maç!
Corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası askıya alınan ve haziranda yeniden başlatılması beklenen Romanya Ligi'nde alınan karar gereği sahaya tükürmenin cezası oldukça ağır olacak.
Corona virüsü salgınının yayılım hızının yavaşlaması ile Avrupa'da futbola dönüş alınan çeşitli tedbirlerle birlikte başlıyor. Liglerin kaldığı yerden oynanması beklenen ülkelerden biri de Romanya...
Romanya Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan sağlık protokolünde, ligler başladıktan sonra sahaya tüküren ve burnuyla sümküren futbolculara 6 ile 12 maç arası ceza verileceği açıklandı.
Ülkede liglerin 13-14 Haziran'da yeniden başlaması bekleniyor.
- 29.05.2020
- Güncelleme: 29.05.2020 13:35
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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