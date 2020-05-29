Romanya'da sahaya tükürmenin cezası 12 maç! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
29 Mayıs 2020, Cuma
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'da sahaya tükürmenin cezası 12 maç!

Romanya'da sahaya tükürmenin cezası 12 maç!

() salgını sonrası askıya alınan ve haziranda yeniden başlatılması beklenen Ligi'nde alınan karar gereği sahaya tükürmenin cezası oldukça ağır olacak.

salgınının yayılım hızının yavaşlaması ile Avrupa'da futbola dönüş alınan çeşitli tedbirlerle birlikte başlıyor. Liglerin kaldığı yerden oynanması beklenen ülkelerden biri de ...

Romanya Federasyonu tarafından hazırlanan sağlık protokolünde, ligler başladıktan sonra sahaya tüküren ve burnuyla sümküren futbolculara 6 ile 12 maç arası ceza verileceği açıklandı.

Ülkede liglerin 13-14 Haziran'da yeniden başlaması bekleniyor.

  1. 29.05.2020
  2. Güncelleme: 29.05.2020 13:35
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