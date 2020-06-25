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25 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Futbol FIFA'dan federasyonlara dev destek!

'dan 1,5 milyar dolarlık destek paketi

FIFA'dan 1,5 milyar dolarlık destek paketi

, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla federasyon ve konfederasyonlara 1,5 milyar dolarlık destek paketi açıkladı.

'dan yapılan açıklamada, video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda, üye ülke federasyonlarına ekonomik destek sağlamak için yeni kararlar alındığı belirtildi.

Federasyonlara birer, konfederasyonlara 2'şer milyon dolar hibe edileceği, kadın futbolunda kullanılmak üzere ek olarak 500'er bin dolar verileceği kaydedildi.

Ayrıca, her federasyona gelirlerinin yüzde 35'i oranında faizsiz kredi sağlanacağı ve FIFA'nın toplam desteğinin 1,5 milyar doları bulacağı ifade edildi.


  1. 25.06.2020
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