Son dakika: 2. Lig ve 3. Lig 18 Temmuz'da başlıyor - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
25 Haziran 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Federasyon'dan corona kararı! 2. ve 3. Lig...

Son dakika: 2. ve 3. Lig 'da başlıyor

Son dakika: 2. Lig ve 3. Lig 18 Temmuz'da başlıyor

(), corona virüsü nedeniyle ara verilen TFF 2. ve TFF 3. Lig maçlarının daha önce açıklandığı gibi 'da kaldığı yerden başlayacağını duyurdu.

, corona virüsü pandemisi nedeniyle ara verilen 2. ve 3. Lig'in 'da kaldığı yerden başlayacağını açıkladı.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

''TFF Yönetim Kurulu, bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gündemdeki konuları görüşmek üzere rutin Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirmiştir.

Toplantıda Yönetim Kurulu, gündem maddelerinden birisi olan Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarının tamamlanması konusunda yaptığı değerlendirme sonucunda, daha önce açıklandığı gibi bu iki ligin 18 Temmuz 2020'den itibaren oynatılması kararını vermiştir.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de kalan müsabakaların programı en kısa zamanda kamuoyuna duyurulacaktır.''

  1. 25.06.2020
  2. Güncelleme: 25.06.2020 20:52
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: 2. Lig ve 3. Lig 18 Temmuz'da başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA