Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), corona virüsü nedeniyle ara verilen TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarının daha önce açıklandığı gibi 18 Temmuz'da kaldığı yerden başlayacağını duyurdu.
TFF, corona virüsü pandemisi nedeniyle ara verilen 2. Lig ve 3. Lig'in 18 Temmuz'da kaldığı yerden başlayacağını açıkladı.
İşte TFF'den yapılan açıklama:
''TFF Yönetim Kurulu, bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gündemdeki konuları görüşmek üzere rutin Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirmiştir.
Toplantıda Yönetim Kurulu, gündem maddelerinden birisi olan Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarının tamamlanması konusunda yaptığı değerlendirme sonucunda, daha önce açıklandığı gibi bu iki ligin 18 Temmuz 2020'den itibaren oynatılması kararını vermiştir.
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de kalan müsabakaların programı en kısa zamanda kamuoyuna duyurulacaktır.''
- 25.06.2020
- Güncelleme: 25.06.2020 20:52
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: 2. Lig ve 3. Lig 18 Temmuz'da başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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