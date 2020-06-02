Aktüel haberler (02.06.20)
Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...
MESSI: ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK
Barcelonalı Messi, futbolun eskisi gibi olmayacağını savundu. Arjantinli yıldız, "Şirketlerin finansal zorlukları, futbolu da etkileyecek. İdman ve maçlarda ise eskiden olan şeyler değişecek" şeklinde konuştu.
PREMIER LİG'DE POZİTİF VAKA YOK
İngiltere Premier Lig'de 28-29 Mayıs tarihlerinde bin 130 kişiye yapılan korona virüs testlerinde pozitif vakaya rastlanılmadığı açıklandı. Ligler 17 Haziran'da oynanacak maçlarla kaldığı yerden devam edecek.
CHESS MASTERS TAMAMLANDI
Bu yıl ilk kez çevrim içi yapılan Red Bull Chess Masters'ın açılış konuşmasını Spor Bakanı Kasapoğlu yaptı. Kasapoğlu, "Geçirdiğimiz bu zor günlerde turnuvanın başarıyla düzenlenmesi büyük mutluluk" dedi.
İTALYAN YÜZÜCÜLERDEN ACI HABER
İtalyan yüzücüler Fabio Lombini ve Gioele Rossetti, ülkelerinde geçirdikleri uçak kazasında yaşamını yitirdi. Türkiye Yüzme Federasyonu da, hayatını kaybeden iki İtalyan sporcu için başsağlığı mesajı yayımladı.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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