Aktüel haberler (02.06.20)

MESSI: ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK

Barcelonalı Messi, futbolun eskisi gibi olmayacağını savundu. Arjantinli yıldız, "Şirketlerin finansal zorlukları, futbolu da etkileyecek. İdman ve maçlarda ise eskiden olan şeyler değişecek" şeklinde konuştu.

PREMIER LİG'DE POZİTİF VAKA YOK

İngiltere Premier Lig'de 28-29 Mayıs tarihlerinde bin 130 kişiye yapılan korona virüs testlerinde pozitif vakaya rastlanılmadığı açıklandı. Ligler 17 Haziran'da oynanacak maçlarla kaldığı yerden devam edecek.

CHESS MASTERS TAMAMLANDI

Bu yıl ilk kez çevrim içi yapılan Red Bull Chess Masters'ın açılış konuşmasını Spor Bakanı Kasapoğlu yaptı. Kasapoğlu, "Geçirdiğimiz bu zor günlerde turnuvanın başarıyla düzenlenmesi büyük mutluluk" dedi.

İTALYAN YÜZÜCÜLERDEN ACI HABER

İtalyan yüzücüler Fabio Lombini ve Gioele Rossetti, ülkelerinde geçirdikleri uçak kazasında yaşamını yitirdi. Türkiye Yüzme Federasyonu da, hayatını kaybeden iki İtalyan sporcu için başsağlığı mesajı yayımladı.