Resmen açıklandı! Lokomotiv Moskova'da corona virüsü kabusu
Rus ekibi Lokomotiv Moskova, tecrübeli futbolcuları Dmitry Barinov, Anton Kochenkov, Timur Suleymanov ve Roman Tugarev'in corona virüsüne yakalandığını açıkladı.
Rusya Premier Lig ekibi Lokomotiv Moskova'da forma giyen 4 futbolcuda yeni tip corona virüsü (Covid-19) tespit edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Dmitry Barinov, Anton Kochenkov, Timur Suleymanov ve Roman Tugarev'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Herhangi bir semptom göstermeyen oyuncuların sağlık durumlarının iyi olduğu ve evlerinde karantinaya girdikleri kaydedildi.
Rus ekibinde daha önce de Perulu futbolcu Jefferson Farfan corona virüsüne yakalanmıştı.
Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen Rusya Premier Lig'in 21 Haziran'da yeniden başlayacağı açıklanmıştı.
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