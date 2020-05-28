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28 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Futbol Resmen açıklandı! Rus devinde corona kabusu

Resmen açıklandı! 'da kabusu

Resmen açıklandı! Lokomotiv Moskova'da corona virüsü kabusu

Rus ekibi , tecrübeli futbolcuları , , ve 'in corona virüsüne yakalandığını açıkladı.

ekibi 'da forma giyen 4 futbolcuda yeni tip (Covid-19) tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, , , ve 'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Herhangi bir semptom göstermeyen oyuncuların sağlık durumlarının iyi olduğu ve evlerinde karantinaya girdikleri kaydedildi.

Rus ekibinde daha önce de Perulu futbolcu Jefferson Farfan corona virüsüne yakalanmıştı.

Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen Rusya Premier Lig'in 21 Haziran'da yeniden başlayacağı açıklanmıştı.

  1. 28.05.2020
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