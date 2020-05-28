Ligi tescil eden Belçika'da kupa finali oynanacak
Corona virüsü nedeniyle askıya alınan Belçika Ligi tescil edilip, Club Brugge şampiyon ilan edilmişti. Brugge ile Antwerp arasında oynanacak kupa finalinin 1 Ağustos'ta seyircisiz gerçekleştirileceği açıklandı.
2019-2020 futbol sezonu tescil edilen Belçika'da kupa finalinin 1 Ağustos'ta seyircisiz oynanmasına karar verildi. Belçika Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, kupa finalinin, şampiyon ilan edilen Club Brugge ile Antwerp arasında başkent Brüksel'deki Kral Baudouin Stadyumu'nda 1 Ağustos'ta oynanacağı duyuruldu.
Karşılaşmanın seyircisiz oynanacağı belirtildi. Belçika'da gelecek sezonun ise ağustos ayında başlaması planlanıyor.
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 15 Mayıs'ta Belçika 1. Futbol Ligi'nde (Pro Ligi) 2019-2020 sezonu tamamlanamadan tescil edilirken, lider Club Brugge'ün şampiyon ilan edildiği açıklanmıştı.
- 28.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ligi tescil eden Belçika'da kupa finali oynanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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