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28 Mayıs 2020, Perşembe
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Ligi tescil eden 'da kupa finali oynanacak

Ligi tescil eden Belçika'da kupa finali oynanacak

Corona virüsü nedeniyle askıya alınan Ligi tescil edilip, şampiyon ilan edilmişti. Brugge ile Antwerp arasında oynanacak kupa finalinin 1 Ağustos'ta seyircisiz gerçekleştirileceği açıklandı.

2019-2020 sezonu tescil edilen 'da kupa finalinin 1 Ağustos'ta seyircisiz oynanmasına karar verildi. Belçika Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, kupa finalinin, şampiyon ilan edilen ile Antwerp arasında başkent 'deki Kral Baudouin Stadyumu'nda 1 Ağustos'ta oynanacağı duyuruldu.

Karşılaşmanın seyircisiz oynanacağı belirtildi. Belçika'da gelecek sezonun ise ağustos ayında başlaması planlanıyor.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 15 Mayıs'ta Belçika 1. Futbol Ligi'nde (Pro Ligi) 2019-2020 sezonu tamamlanamadan tescil edilirken, lider Club Brugge'ün şampiyon ilan edildiği açıklanmıştı.

  1. 28.05.2020
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