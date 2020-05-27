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Cenk Tosun şampiyonluğun favorisini açıkladı! Süper Lig...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Milli futbolcu Cenk Tosun açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a zaman verilmesi gerektiğini dile getiren yıldız futbolcu, Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğun favorisini de duyurdu. İşte Cenk Tosun'un öne çıkan açıklamaları...
27 Mayıs 2020 Çarşamba 22:27
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Skorer'e konuşan Tosun, "Crystal Palace'ta kiralık oynadım. Kiralık süresi 31 Haziran'a kadardı. Benim sakatlığım 31 Haziran'dan çok süreceği için sözleşmemi feshettim. Everton doktorları beni görmek istedi. Ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Birkaç gün içinde ameliyat oldum" şeklinde konuştu.
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İŞTE CENK TOSUN'UN AÇIKLAMALARI:
En büyük hedefim Beşiktaş'ta oynamak, Milli Takım'da kaptanlık yapmaktı. Bunları başardım. En büyük hedefim Premier Lig'de oynamaktı. Çok güzel bir duygu burada oynamak. Dünyanın en hızlı, en tempolu ligi.
"TOSUN PAŞA DEDİLER"
Everton taraftarıyla aramızda çok iyi bağ var. Bu şehirde Liverpool ve Everton var. Derbi günlerinde şehir kırmızı-mavi oluyor. Beni de aralarına çok güzel aldılar. Bana besteler söylediler, 'Tosun Paşa' dediler.
Beşiktaş'taki şampiyonluk senemizde kardeş gibiydik. Gökhan, Caner, Atınç, Tolga Zengin, Olcay hep birlikteydik. Sinemaya giderdik. Ancak burada herkes mesafeli. Herkes ailesiyle vakit geçiriyor burada. Atınç'la her gün görüşüyoruz.
Keşke 2020 Avrupa Şampiyonası oynansaydı da böyle bir pandemi ortaya çıkmasaydı. Ülkemize yaradı. Sakatlığı bulunan Dorukhan, Cengiz, ben ve Yusuf'a yazık olacaktı. Bizim için büyük fırsat oldu.