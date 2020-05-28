Emiliano Sala'ya ait o görüntüler ortaya çıktı!
Transfer olduğu Cardiff City'e gitmek için bindiği özel jetin Manş Denizi'nde düşmesi sonucu hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala ile ilgili flaş bir görüntü ortaya çıktı. Nantes ile Cardiff City arasında bonservis tartışmaları sürerken, oyuncunun yeni takımı ile sözleşme imzaladığı görülüyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransız ekibi Nantes'dan Cardiff City'e transfer olan ve şehre gitmek için bindiği özel jet Manş Denizi'nde düşen Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın bonservis bedeli, iki kulüp arasında davalık olmuştu.
Oyuncunun transferini nihayete erdirmediğini iddia eden Cardiff, Nantes'ın talep ettiği parayı ödemek istememiş konu FIFA'ya taşınmıştı. FIFA Futbolcu Statüsü Komitesi ise uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın bonservisinin 6 milyon Euro olan ilk taksitinin ödenmesine karar vermişti.
İngiliz basınından Daily Mail, çarpıcı bir görüntü yayınladı. Sitenin paylaştığı videoda, oyuncunun Cardiff City'e transferi için birtakım belgelere imza attığı görülüyor.
NE OLMUŞTU?
Arjantinli santrfor Emiliano Sala, İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City tarafından 19 Ocak'ta kulüp rekoru olan 15 milyon sterlin (16,8 milyon Euro) karşılığında Nantes'tan transfer edilmişti. Pilot David Ibbotson ve Sala'nın bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e seyir halindeyken Manş Denizi'nde kaybolmuştu. 3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri belirlenmiş, 6 Şubat'ta ise çıkarılan cansız bedenin Sala'ya ait olduğu tespit edilmişti.
- 28.05.2020
- Güncelleme: 28.05.2020 14:55
- Trabzonspor transferde hızlı! Aly Malle kimdir? Boyu ve yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?
- Ligi tescil eden Belçika'da kupa finali oynanacak
- Son dakika: Trabzonspor Aly Malle transferi için prensip anlaşmasına vardı
- YKS öğrencileri için MEB'den çevrim içi deneme sınavı
- Beşiktaş corona virüsü test sonuçlarını duyurdu!
- Turgay Demir: Kulüpler mahkemeye gitmesin diye Federasyon taahhütname alacak
- Papy Djilobodji: Bir futbolcunun istediği her şey Süper Lig'de mevcut
- Trabzonspor'dan bir transfer daha! "Yüzde 90 anlaşma sağlandı"
- Trabzonspor'da operasyon başlıyor! O plan...
- Yunan basını yazdı! Ghayas Zahid Süper Lig devine
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Emiliano Sala'ya ait o görüntüler ortaya çıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.