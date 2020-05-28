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28 Mayıs 2020, Perşembe
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'ya ait o görüntüler ortaya çıktı!

Emiliano Sala'ya ait o görüntüler ortaya çıktı!

olduğu 'e gitmek için bindiği özel jetin 'nde düşmesi sonucu hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu ile ilgili flaş bir görüntü ortaya çıktı. Nantes ile Cardiff City arasında bonservis tartışmaları sürerken, oyuncunun yeni takımı ile sözleşme imzaladığı görülüyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransız ekibi Nantes'dan 'e olan ve şehre gitmek için bindiği özel jet 'nde düşen Arjantinli futbolcu 'nın bonservis bedeli, iki kulüp arasında davalık olmuştu.

Oyuncunun transferini nihayete erdirmediğini iddia eden Cardiff, Nantes'ın talep ettiği parayı ödemek istememiş konu 'ya taşınmıştı. FIFA Futbolcu Statüsü Komitesi ise uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın bonservisinin 6 milyon Euro olan ilk taksitinin ödenmesine karar vermişti.

İngiliz basınından Daily Mail, çarpıcı bir görüntü yayınladı. Sitenin paylaştığı videoda, oyuncunun Cardiff City'e transferi için birtakım belgelere imza attığı görülüyor.


NE OLMUŞTU?

Arjantinli santrfor Emiliano Sala, ekibi Cardiff City tarafından 19 Ocak'ta kulüp rekoru olan 15 milyon sterlin (16,8 milyon Euro) karşılığında Nantes'tan transfer edilmişti. Pilot ve Sala'nın bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı 'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e seyir halindeyken Manş Denizi'nde kaybolmuştu. 3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri belirlenmiş, 6 Şubat'ta ise çıkarılan cansız bedenin Sala'ya ait olduğu tespit edilmişti.

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  1. 28.05.2020
  2. Güncelleme: 28.05.2020 14:55
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