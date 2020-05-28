Emiliano Sala'ya ait o görüntüler ortaya çıktı!

Fransız ekibi Nantes'dan Cardiff City'e transfer olan ve şehre gitmek için bindiği özel jet Manş Denizi'nde düşen Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın bonservis bedeli, iki kulüp arasında davalık olmuştu.

Oyuncunun transferini nihayete erdirmediğini iddia eden Cardiff, Nantes'ın talep ettiği parayı ödemek istememiş konu FIFA'ya taşınmıştı. FIFA Futbolcu Statüsü Komitesi ise uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın bonservisinin 6 milyon Euro olan ilk taksitinin ödenmesine karar vermişti.

İngiliz basınından Daily Mail, çarpıcı bir görüntü yayınladı. Sitenin paylaştığı videoda, oyuncunun Cardiff City'e transferi için birtakım belgelere imza attığı görülüyor.





NE OLMUŞTU?

Arjantinli santrfor Emiliano Sala, İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City tarafından 19 Ocak'ta kulüp rekoru olan 15 milyon sterlin (16,8 milyon Euro) karşılığında Nantes'tan transfer edilmişti. Pilot David Ibbotson ve Sala'nın bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e seyir halindeyken Manş Denizi'nde kaybolmuştu. 3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri belirlenmiş, 6 Şubat'ta ise çıkarılan cansız bedenin Sala'ya ait olduğu tespit edilmişti.