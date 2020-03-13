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13 Mart 2020, Cuma
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Haberler Futbol Emiliano Sala'nın ölümüyle ilgili yeni detay!

'nın uçak kazasında yeni detaylar

Emiliano Sala'nın uçak kazasında yeni detaylar

Geçen yıl hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu 'nın ölümüyle ilgili yeni rapor yayınlandı. Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın pilotu David Ibbotson'un gece uçuş eğitimini tamamlamadığı ve uçağın ticari uçuşlar için gerekli lisansa sahip olmadığı ortaya çıktı.

Kazayı inceleme altına alan İngiltere Hava Kazaları Soruşturma Biriminden (AAIB) yapılan açıklamaya göre, Sala'nın öldüğü uçak kazasında hayatını kaybeden pilot David Ibbotson'un gece uçuşu yapmak için yeterli tecrübesi ve ticari uçak sürme lisansının olmadığı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca uçağın da ticari çalışma lisansının olmadığı belirtildi.

Pilot Ibbotson ve Sala'nın bulunduğu uçak, 21 Ocak 2019'da 'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e seyir halindeyken 'nde kaybolmuştu.

3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri belirlenmiş, 6 Şubat'ta ise çıkarılan cansız bedenin Sala'ya ait olduğu tespit edilmişti.

  1. 13.03.2020
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