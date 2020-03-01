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01 Mart 2020, Pazar
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Haberler Futbol Belgrad derbisinde kazanan yok!

0-0 | MAÇ SONUCU

Kızılyıldız 0-0 Partizan | MAÇ SONUCU

'nin 24. haftasında ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan dev derbi golsüz eşitlikle sona erdi.

'nin 24. haftasında Belgrad derbisinde ile karşı karşıya geldi.

'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve iki ekip 0-0'lık beraberlikle sahadan ayrıldı.

Sırbistan futbolunda 162'nci kez karşı karşıya gelen takımlardan Kızılyıldız puanını 63'e yükselterek liderliğini korurken, Partizan 52 puanla ikinci sırada yer aldı.

  1. 01.03.2020
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