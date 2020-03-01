Kızılyıldız 0-0 Partizan | MAÇ SONUCU
Sırbistan Süper Ligi'nin 24. haftasında Kızılyıldız ile Partizan karşı karşıya geldi. Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanan dev derbi golsüz eşitlikle sona erdi.
Sırbistan Süper Ligi'nin 24. haftasında Belgrad derbisinde Kızılyıldız ile Partizan karşı karşıya geldi.
Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve iki ekip 0-0'lık beraberlikle sahadan ayrıldı.
Sırbistan futbolunda 162'nci kez karşı karşıya gelen takımlardan Kızılyıldız puanını 63'e yükselterek liderliğini korurken, Partizan 52 puanla ikinci sırada yer aldı.
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