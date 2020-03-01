IFAB'dan futbol oyun kurallarında değişiklik sinyali!

Türk ve dünya futbolunun şüphesiz en çok tartışılan konularından biri hakem kararları.... Futbolun karar merci konumunda bulunan IFAB, yapılan son toplantıda flaş kararlara imza attı. IFAB, ofsayt, elle oynama ve video yardımcı hakem (VAR) ile ilgili değişiklikler yapabileceğinin sinyallerini verdi. İşte detaylar...