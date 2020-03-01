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01 Mart 2020, Pazar
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IFAB'dan futbol oyun kurallarında değişiklik sinyali!

Türk ve dünya futbolunun şüphesiz en çok tartışılan konularından biri hakem kararları.... Futbolun karar merci konumunda bulunan IFAB, yapılan son toplantıda flaş kararlara imza attı. IFAB, ofsayt, elle oynama ve video yardımcı hakem (VAR) ile ilgili değişiklikler yapabileceğinin sinyallerini verdi. İşte detaylar...

1 Mart 2020 Pazar 17:09 Güncelleme: 01.03.2020 17:09
IFAB'dan futbol oyun kurallarında değişiklik sinyali!

Dünyada futbolun kural koyucu organı IFAB, 134. olağan genel kurul toplantısında elle oynama, ofsayt ve VAR ile ilgili flaş kararlar alınabileceğinin sinyallerini verdi.

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IFAB'dan futbol oyun kurallarında değişiklik sinyali!

Uluslararası Futbol Birliği'nin (IFAB) yıllık olağan genel kurul toplantısında, futbolda tartışılan bazı kurallarda değişim veya güncelleme konuları tartışıldı.

IFAB'dan futbol oyun kurallarında değişiklik sinyali!

IFAB'ın 134. genel kurul toplantısı, Kuzey İrlanda'nın Belfast şehrinde yapıldı. Toplantının ana maddeleri maç sırasında beyin sarsıntısı geçiren futbolcular, VAR, elle oynama ve ofsayt pozisyonları olarak açıklandı.

IFAB'dan futbol oyun kurallarında değişiklik sinyali!

DEĞİŞİKLİK ZORUNLU OLACAK
Toplantı sonrası yapılan resmi açıklamada maç sırasında yaşanan bir pozisyon sonrası beyin sarsıntısı geçiren futbolcuların oyuncu değişikliğiyle kenara gelmesinin zorunlu hale getirilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

IFAB'dan futbol oyun kurallarında değişiklik sinyali!

MİLİMETRİK OFSAYT TARTIŞMALARI
VAR'ın futbola girmesinin ardından santimlerle ölçülen ofsayt pozisyonlarının futbolun atak yönünü zayıflattığı tartışmaları toplantının konularından biriydi.

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