Kamerun’da da ligler tescil edildi - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
14 Mayıs 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Kamerun’da da ligler tescil edildi

’da da ligler tescil edildi

Kamerun’da da ligler tescil edildi

'da corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen ligler, mevcut haliyle tescil edildi.

Birinci ligde 28 maç sonunda 47 puan toplayan PWD Bamenda'nın şampiyon ilan edildiği ve gelecek sezon adına Afrika Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağı ve liglerde küme düşmenin de kaldırıldığı ifade edildi.

  1. 14.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kamerun’da da ligler tescil edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA