CONMEBOL 5 oyuncu değişikliği kararına itiraz etti!

FIFA, yaptığı açıklama ile corona virüsü sonrası oyuncu sağlığını korumak için takımlara 31 Aralık 2020'ye kadar maçlarda 5 oyuncu değişikliği hakkı tanımıştı.

Bu kadar Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından olumlu karşılanmadı. Federasyon sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "FIFA'nın bize danışmadan böyle bir karar almasını şaşkınlıkla karşıladı" ifadelerini kullandı.

CONMEBOL Başkanı Alejandro Dominguez ayrıca, "Düzenlemenin, Güney Amerika futbolu için olası sonuçlarını değerlendirmek ve yürütme konseyine bilgi vermek üzere bir uzman heyet topluyoruz" dedi.



