Yabancı oyuncuların çoğu dönememişti! Çin Ligi başlıyor

Corona virüsü nedeniyle ertelenen Çin Ligi'nin, haziran ayı gibi yeniden başlatılması planlanıyor. Fakat hala ülkeye giriş yapamamış bazı yabancı oyuncular ve teknik direktörler mevcut. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Çin Futbol Federasyonu Başkanı Chen Xuyuan, "Gerçekten bir ikilemdeyiz. Çünkü yabancı oyuncuların üçte biri ve bazı antrenörler henüz dönmediler" dedi.

Buna rağmen ligi başlatabileceklerinin sinyallerini veren Başkan Xuyuan, "Onların gelmemiş olmasını, ligin yeniden başlama tarihini belirlerken göz önünde bulunduracağız ancak hepsi gelsin diyede bekleyemeyiz. Bu diğer kulüplere haksızlık olur. Salgın kontrol altına alınır alınmaz, lige başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Çin hükümeti, corona virüsü salgını nedeniyle mart ayı sonunda ülkeyi giriş ve çıkışlara kapatmış, çalışma izni ve vizesi olsa dahi yabancıların ülkeye girişlerini yasaklamıştı. Bu kapsamda Cedric Bakambu ve Bruno Genesio gibi isimler henüz Çin'e dönemedi.