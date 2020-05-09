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09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Yabancı oyuncuların çoğu dönememişti! Ligi başlıyor

Yabancı oyuncuların çoğu dönememişti! Çin Ligi başlıyor

Corona virüsünün çıktığı ülke olan , salgın nedeniyle verdiği aranın ardından futbola yeniden dönüş yapıyor. Ancak ligde forma giyen yabancı oyuncuların üçte biri ile bazı antrenörler ülkeye henüz gelemedi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

nedeniyle ertelenen Ligi'nin, haziran ayı gibi yeniden başlatılması planlanıyor. Fakat hala ülkeye giriş yapamamış bazı yabancı oyuncular ve teknik direktörler mevcut. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Çin Futbol Federasyonu Başkanı Chen Xuyuan, "Gerçekten bir ikilemdeyiz. Çünkü yabancı oyuncuların üçte biri ve bazı antrenörler henüz dönmediler" dedi.

Buna rağmen ligi başlatabileceklerinin sinyallerini veren Başkan Xuyuan, "Onların gelmemiş olmasını, ligin yeniden başlama tarihini belirlerken göz önünde bulunduracağız ancak hepsi gelsin diyede bekleyemeyiz. Bu diğer kulüplere haksızlık olur. Salgın kontrol altına alınır alınmaz, lige başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Çin hükümeti, corona virüsü salgını nedeniyle mart ayı sonunda ülkeyi giriş ve çıkışlara kapatmış, çalışma izni ve vizesi olsa dahi yabancıların ülkeye girişlerini yasaklamıştı. Bu kapsamda Cedric Bakambu ve Bruno Genesio gibi isimler henüz Çin'e dönemedi.

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  1. 09.05.2020
  2. Güncelleme: 09.05.2020 10:22
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