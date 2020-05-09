Milan Başkanı Paolo Scaroni: Corona virüslü oyuncularımız var

Futbolda corona virüs vakaları son dönemlerde artmaya başladı. Sampdoria ve Fiorentina'nın ardından Milan'dan da corona virüsü haberi geldi. Kulüp başkanı Paolo Scaroni, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda, takımda bazı oyuncuların corona virüsüne yakalandığını duyurdu. Milano ekibinden bu konuyla ilgili resmi açıklama gelmemesi dikkat çekerken, başkan Scaroni antrenman tesislerinin açık olduğu da sözlerine ekledi.

"Corona virüsü bulaşan oyuncularımız iyileşiyor" diyen Scaroni, "Maldini ve oğlu da iyi durumda. Antrenman tesislerimiz açık. Zaten sosyal mesafeyi koruyarak bir süredir idman yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Corona virüsüne rağmen maçların başlaması gerektiğini savunan Paolo Scaroni, "Bu virüsle yaşamaya alışmak zorundayız. Enfeksiyon kalmayana kadar hareket etmemek mümkün değil" diyerek sözlerini noktaladı.



