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09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler İtalya Serie A Hakan'lı Milan'da corona virüsü şoku!

Başkanı : Corona virüslü oyuncularımız var

Milan Başkanı Paolo Scaroni: Corona virüslü oyuncularımız var

İtalya Serie A takımlarından 'da başkan , şaşırtan bir açıklamaya imza attı. Scaroni, takımda bazı oyuncuların corona virüsüne yakalandığını ve iyileşme aşamasında olduklarını söyledi. Ancak diğer İtalyan kulüplerinin aksine Milan'ın resmi bir açıklama yayınlamaması dikkat çekti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Futbolda corona virüs vakaları son dönemlerde artmaya başladı. Sampdoria ve 'nın ardından 'dan da corona virüsü haberi geldi. Kulüp başkanı , La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda, takımda bazı oyuncuların corona virüsüne yakalandığını duyurdu. Milano ekibinden bu konuyla ilgili resmi açıklama gelmemesi dikkat çekerken, başkan Scaroni antrenman tesislerinin açık olduğu da sözlerine ekledi.

"Corona virüsü bulaşan oyuncularımız iyileşiyor" diyen Scaroni, "Maldini ve oğlu da iyi durumda. Antrenman tesislerimiz açık. Zaten sosyal mesafeyi koruyarak bir süredir idman yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Corona virüsüne rağmen maçların başlaması gerektiğini savunan Paolo Scaroni, "Bu virüsle yaşamaya alışmak zorundayız. Enfeksiyon kalmayana kadar hareket etmemek mümkün değil" diyerek sözlerini noktaladı.


  1. 09.05.2020
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