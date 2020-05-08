Atletico Madrid'de corona virüsü şoku! Genç yıldız...

İspanya'da artan corona virüsü vakaları futbolu da olumsuz yönde etkiledi. Son olarak Atletico Madrid'in genç yıldızı Renan Lodi'nin corona virüsü testi pozitif çıktı.

İspanya basınından AS gazetesinde yer alan haberlere göre; Renan Lodi'nin mart başında da corona virüsü semptompları vardı. Kulüp 2 hafta boyunca oyuncuya izole olması gerektiğini söyledi. Lodi, o günlerden sonra bir kez daha geçtiğimiz cuma günü semptomlar gösterdi. Tekrar teste giren Lodi'nin bu kez corona virüsü testi pozitif çıktı.





Brezilyalı oyuncu, 10 gün boyunca izole olduktan sonra tekrar test yaptıracak. Ardından takım antrenmanlarına çıkacak.

Renan Lodi'nin her iki şüpheli günlerinde de grip olduğu düşüncesine kapılmıştı.



