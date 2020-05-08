Atletico Madrid'de corona virüsü şoku! Genç yıldız... - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
08 Mayıs 2020, Cuma
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'de corona virüsü şoku! Genç yıldız...

Atletico Madrid'de corona virüsü şoku! Genç yıldız...

La Liga ekiplerinden 'de corona virüsü şoku yaşanıyor. Madrid ekibinin 22 yaşındaki Brezilyalı sol beki 'nin Covid-19 testi pozitif çıktı.

'da artan corona virüsü vakaları futbolu da olumsuz yönde etkiledi. Son olarak 'in genç yıldızı 'nin corona virüsü testi pozitif çıktı.

İspanya basınından AS gazetesinde yer alan haberlere göre; Renan Lodi'nin mart başında da corona virüsü semptompları vardı. Kulüp 2 hafta boyunca oyuncuya izole olması gerektiğini söyledi. Lodi, o günlerden sonra bir kez daha geçtiğimiz cuma günü semptomlar gösterdi. Tekrar teste giren Lodi'nin bu kez corona virüsü testi pozitif çıktı.

Brezilyalı oyuncu, 10 gün boyunca izole olduktan sonra tekrar test yaptıracak. Ardından takım antrenmanlarına çıkacak.

Renan Lodi'nin her iki şüpheli günlerinde de grip olduğu düşüncesine kapılmıştı.


  1. 08.05.2020
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