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23 Şubat 2020, Pazar
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Haberler İspanya La Liga Soldadolu Granada 3 puanı ilk yarıda kaptı!

0-3 | MAÇ SONUCU

Osasuna 0-3 Granada | MAÇ SONUCU

'nın 25. haftasında 'nda 'ya konuk olan , Machis (2) ve Foulquier'in golleriyle rakibini 3-0 mağlup etti.

'nın 25. haftasında ile karşı karşıya geldi.

'nda oynanan karşılaşmanın 4. dakikasında Granada, 'nun asistinde Machis'in golüyle 1-0 öne geçti.

28. dakikada tekrar sahneye çıkan Machis, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

41. dakikada deplasman ekibinde Foulquier farkı 3'e çıkardı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Granada, ilk yarıda bulduğu 3 golle rakibini 3-0 mağlup etti.

  1. 23.02.2020
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