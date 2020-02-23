İspanya La Liga'nın 25. haftasında El Sadar Stadyumu'nda Osasuna'ya konuk olan Granada, Machis (2) ve Foulquier'in golleriyle rakibini 3-0 mağlup etti.
İspanya La Liga'nın 25. haftasında Osasuna ile Granada karşı karşıya geldi.
El Sadar Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 4. dakikasında Granada, Soldado'nun asistinde Machis'in golüyle 1-0 öne geçti.
28. dakikada tekrar sahneye çıkan Machis, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.
41. dakikada deplasman ekibinde Foulquier farkı 3'e çıkardı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Granada, ilk yarıda bulduğu 3 golle rakibini 3-0 mağlup etti.
- 23.02.2020
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Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Osasuna 0-3 Granada | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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