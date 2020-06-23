Geona-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 27. haftasında Genoa evinde Parma'yı konuk ediyor. Düşme potasında yer alan Genoa'nın hedefi mutlak 3 puan. Maçtan önce sporseverler müsabakanın saati ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki, Geona-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 27. haftasında düşme hattından kurtulmak isteyen Genoa kendi evinde Avrupa Ligi şansı süren Parma'yı ağırlayacak. Genoa'da Ivan Radovanovic forma giyemeyecek. Son haftalarda oldukça formda olan Genoa kazanarak formunu sürdürmeyi ve tehlike bölgesinden çıkmayı hedefliyor.
GEONA-PARMA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Geona-Parma maçı bu akşam saat 22:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.
- 23.06.2020
- Güncelleme: 23.06.2020 16:22
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Geona-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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