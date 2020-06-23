Geona-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
23 Haziran 2020, Salı
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Geona- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Geona-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 27. haftasında evinde 'yı konuk ediyor. Düşme potasında yer alan Genoa'nın hedefi mutlak 3 puan. Maçtan önce sporseverler müsabakanın saati ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki, Geona-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 27. haftasında düşme hattından kurtulmak isteyen kendi evinde Avrupa Ligi şansı süren 'yı ağırlayacak. Genoa'da Ivan Radovanovic forma giyemeyecek. Son haftalarda oldukça formda olan Genoa kazanarak formunu sürdürmeyi ve tehlike bölgesinden çıkmayı hedefliyor.

GEONA-PARMA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Geona-Parma maçı bu akşam saat 22:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

  1. 23.06.2020
  2. Güncelleme: 23.06.2020 16:22
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