İtalya Serie A'nın 27. haftasında SPAL kendi evinde Cagliari'yi konuk ediyor. SPAL son 5 maçında sadece 1 galibiyet aldı. Karşılaşmadan önce futbolseverler maçın saati ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki, SPAL-Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 27. haftasında kritik bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Düşme hattında yer alan SPAL sahasında Cagliari'yi ağırlıyor. SPAL maçı kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Cagliari'de Radja Nainggolan, Paolo Faragò, Leonardo Pavoletti, Luca Ceppitelli ve Luca Cigarini maçta forma giyemeyecek.
SPAL-CAGLIARI MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
SPAL ile Cagliari arasında oynanacak olan mücadele bu akşam 20:30'da başlayacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.
- 23.06.2020
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- SPAL-Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
SPAL-Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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