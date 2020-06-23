SPAL-Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
23 Haziran 2020, Salı
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Haberler İtalya Serie A SPAL-Cagliari maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPAL-Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 27. haftasında kendi evinde 'yi konuk ediyor. SPAL son 5 maçında sadece 1 galibiyet aldı. Karşılaşmadan önce futbolseverler maçın saati ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki, SPAL-Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 27. haftasında kritik bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Düşme hattında yer alan sahasında 'yi ağırlıyor. SPAL maçı kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Cagliari'de Radja Nainggolan, Paolo Faragò, Leonardo Pavoletti, Luca Ceppitelli ve Luca Cigarini maçta forma giyemeyecek.

SPAL-CAGLIARI MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

SPAL ile Cagliari arasında oynanacak olan mücadele bu akşam 20:30'da başlayacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.

  1. 23.06.2020
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