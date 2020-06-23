SPAL-Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 27. haftasında kritik bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Düşme hattında yer alan SPAL sahasında Cagliari'yi ağırlıyor. SPAL maçı kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Cagliari'de Radja Nainggolan, Paolo Faragò, Leonardo Pavoletti, Luca Ceppitelli ve Luca Cigarini maçta forma giyemeyecek.

SPAL-CAGLIARI MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

SPAL ile Cagliari arasında oynanacak olan mücadele bu akşam 20:30'da başlayacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.