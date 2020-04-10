Merih Demiral yeni sezonda bu formayı giyecek!

Corona virüsü spor organizasyonlarını da yakından etkilerken ertelenen ligler yavaş yavaş yeniden başlayacak. Ülkemizde ve Avrupa'da kulüpler transfer başta olmak üzere çalışmalarına son sürat devam ediyor... Son dakika transfer haberleri gelmeye devam ederken kulüplerin yeni sezonda giyecekleri formalarda merakla bekleniyordu. Buna göre İtalya'da Juventus'taki temsilcimiz Merih Demiral'ın yeni sezonda giyeceği formalar basına sızdı. İşte aralarında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de bulunduğu önde gelen kulüplerin 2020-2021 sezonu formaları...