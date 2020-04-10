Merih Demiral yeni sezonda bu formayı giyecek!

Corona virüsü spor organizasyonlarını da yakından etkilerken ertelenen ligler yavaş yavaş yeniden başlayacak. Ülkemizde ve Avrupa'da kulüpler transfer başta olmak üzere çalışmalarına son sürat devam ediyor... Son dakika transfer haberleri gelmeye devam ederken kulüplerin yeni sezonda giyecekleri formalarda merakla bekleniyordu. Buna göre İtalya'da Juventus'taki temsilcimiz Merih Demiral'ın yeni sezonda giyeceği formalar basına sızdı. İşte aralarında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de bulunduğu önde gelen kulüplerin 2020-2021 sezonu formaları...
10 Nisan 2020 Cuma 12:46
Güncelleme: 08.05.2020 22:48
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İŞTE DEV KULÜPLERİN YENİ SEZON FORMALARI
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BARCELONA İÇ SAHA
Barcelona'nın yeni sezonda giyeceği çubuklu forma geçmişten izler taşıyor. Bordo Lacivert renklerin arasındaki sarı izler 2000'li yılların başındaki Barcelona formasıyla benzerlikler gösteriyor.
PSG İÇ SAHA
PSG'nin forması ise klasik Lacivert zemin üzerine kırmızı şerit olarak taraftarların beğenisine sunuldu.
TOTTENHAM - 2020-2021 İÇ SAHA Tottenham yeni sezonda klasik beyaz formasını giyecek. Formadaki en büyük özellik ise lacivert detayların daha fazla ön planda olması.
ATLETİCO MADRİD İÇ SAHA
Atletico Madrid, yeni sezonda klasikleşen kırmızı beyaz çubuklu formasını giyecek.