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UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama: Bu karar futbol hayatı için örnek olacak

UEFA Başkanı Alexander Ceferin flaş açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda, "Gerekli sağlıklı koşullar sağlandığında, seyircisiz ortamda maçlar yakında geri dönebilir. Ancak kararı verecek olan devlet yetkilileri." diyen Ceferin, bu kez Almanya'nın lige başlama kararıyla ilgili konuştu. İşte o açıklama...

8 Mayıs 2020 Cuma 22:44 Güncelleme: 08.05.2020 23:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





