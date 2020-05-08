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Dünyanın en iyi futbolcusu olabilirdi! Son hali şaşırttı
Bir jenerasyonun aklında golleri ve bir oyundaki şut gücünün tavan olmasıyla kalan Adriano Leita Riberio, futbol tarihindeki en büyük hayal kırıklıklarından olabilir. Takım arkadaşlarınca Ronaldo ve Ibrahimovic'in karışımı olarak görülen Brezilyalı yıldız dünyanın en iyisi olabilirdi. Babasının ölümünün ardından psikolojik olrak çöküşe geçen ve kariyerini erken bitiren Brezilyalı futbolcunun çete lideri olduğu bile iddia edilmişti. Adriano'nun son paylaşımları ise olay oldu.
8 Mayıs 2020 Cuma 01:30
Güncelleme: 08.05.2020 02:29
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Brezilyalı yıldız Adriano herkesin akıllarındadır. Inter'deki muhteşem dönemi ve füze gibi şutları unutulmaz. Adriano, hala futbol oynayabilecekken babasının ölümü sonrasında ülkesine dönmüş ve psikolojik olarak zor dönemlerden geçmişti.
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Sonrasında sokak çetelerine karışan Adriano, futbola erken veda etmişti.
ÇETE LİDERİ OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ
Sosyal medya paylaşımları ve internet ortamlarında sıkça yer almış olan, eski futbolcu Adriano'nun (36) Brezilya'da bir uyuşturucu çetesinin lideri olduğu iddia edilmişti.
Pek çok medya organı tarafından "eski Brezilyalı futbolcu zor zamanlar geçiriyor" ifadeleriyle haber yapılmıştı.
İddialara göre dünya yıldızı eski Brezilyalı futbolcu Adriano Leite Ribeiro'nun, Rio'da favela adı verilen gecekondu bölgesinde çete lideri olarak yaşadığı görülmüştür.