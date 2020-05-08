Dünyanın en iyi futbolcusu olabilirdi! Son hali şaşırttı

Bir jenerasyonun aklında golleri ve bir oyundaki şut gücünün tavan olmasıyla kalan Adriano Leita Riberio, futbol tarihindeki en büyük hayal kırıklıklarından olabilir. Takım arkadaşlarınca Ronaldo ve Ibrahimovic'in karışımı olarak görülen Brezilyalı yıldız dünyanın en iyisi olabilirdi. Babasının ölümünün ardından psikolojik olrak çöküşe geçen ve kariyerini erken bitiren Brezilyalı futbolcunun çete lideri olduğu bile iddia edilmişti. Adriano'nun son paylaşımları ise olay oldu.