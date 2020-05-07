Arda Turan sinyali verdi! Emre Belözoğlu detayı...

"TEKLİFLER İÇİME SİNMEDİ"

Ben Galatasaray'ı çok seviyorum. Geri kalan ne olursa hayırlısı, başımın üstüne. Ben devre arasında başka bir yere gidebilirdim, Avrupa'da olabilirdik, teklifler geldi içime sinmedi, karar veremedim sora eşim hamileydi şu an rahat edebilecek miydik? Her şeyin hayırlısı diyorum.