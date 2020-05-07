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Arda Turan sinyali verdi! Emre Belözoğlu detayı...
Devre arası transfer döneminde adı sık sık Galatasaray ile anılan milli yıldız Arda Turan, kendisi hakkında merak edilenleri anlattı. Teknik Direktör Ümit Özat'ın Instagram canlı yayınına katılan tecrübeli futbolcu geleceği hakkında flaş ifadeler kullandı. Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olacağı iddialarının olduğu şu günlerde Arda da flaş açıklamalarda bulundu ve sinyali verdi.
7 Mayıs 2020 Perşembe 23:26
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"TEKLİFLER İÇİME SİNMEDİ"
Ben Galatasaray'ı çok seviyorum. Geri kalan ne olursa hayırlısı, başımın üstüne. Ben devre arasında başka bir yere gidebilirdim, Avrupa'da olabilirdik, teklifler geldi içime sinmedi, karar veremedim sora eşim hamileydi şu an rahat edebilecek miydik? Her şeyin hayırlısı diyorum.
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