İtalya Serie A'nın 28. haftasında Roma'yı konuk eden Milan, rakibini 2-0'lık skorla mağlup ederek Avrupa Ligi iddiasını sürdürdü. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 76'da Ante Rebic ile 89'da penaltıdan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Roma'da milli futbolcular Cengiz Ünder ve Mert Çetin, zorlu mücadelede forma giymedi.
İtaya Serie A'nın 28. haftasındaki dev buluşmada Milan ile Roma karşı karşıya geldi. San Siro Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Milan 2-0'lık skorla galip tamamladı.
İlk yarısı golsüz sona eren maçta Milan'a galibiyeti getiren golleri 76'da Ante Rebic ile 89'da penaltıdan Hakan Çalhanoğlu kaydetti.
Roma'da yedekler arasında yer alan Cengiz Ünder forma şansı bulamazken, Mert Çetin ise kadroda yer almadı.
Milan bu sonuçla puanını 42'ye yükseltip 7. sıraya tırmanırken, Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda ağır yara alan 5. sıradaki Roma ise 48 puanda kaldı.
- 28.06.2020
- Güncelleme: 28.06.2020 20:40
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Milan 2-0 Roma | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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