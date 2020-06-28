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28 Haziran 2020, Pazar
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2-0 | MAÇ SONUCU

Milan 2-0 Roma | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 28. haftasında 'yı konuk eden , rakibini 2-0'lık skorla mağlup ederek Avrupa Ligi iddiasını sürdürdü. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 76'da ile 89'da penaltıdan milli yıldız kaydetti. Roma'da milli futbolcular ve , zorlu mücadelede forma giymedi.

İtaya Serie A'nın 28. haftasındaki dev buluşmada ile karşı karşıya geldi. San Siro Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Milan 2-0'lık skorla galip tamamladı.

İlk yarısı golsüz sona eren maçta Milan'a galibiyeti getiren golleri 76'da ile 89'da penaltıdan kaydetti.

Roma'da yedekler arasında yer alan forma şansı bulamazken, ise kadroda yer almadı.

Milan bu sonuçla puanını 42'ye yükseltip 7. sıraya tırmanırken, Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda ağır yara alan 5. sıradaki Roma ise 48 puanda kaldı.

  1. 28.06.2020
  2. Güncelleme: 28.06.2020 20:40
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