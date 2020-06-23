Hellas Verona-Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İtalya Serie A'da 27. hafta mücadelesinde Napoli, Hellas Verona'ya konuk oluyor. İtalya Kupası'nı müzesine götüren ve UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeyi garantileyen Napoli ile Verona arasomda 1 puanlık fark bulunuyor. Karşılaşmanın saati ve yayıncısı merak konusu oldu ve araştırılıyor. Peki, Hellas Verona-Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 27. haftasında Hellas Verona sahasında Napoli'yi ağırlıyor. Son olarak İtalya Kupası'nı kazanan ve UEFA Avrupa Ligi'ni garantileyen Napoli, ligin diğer Avrupa Ligi hedefindeki Hellas Verona ile kozlarını paylaşacak. Napoli, Hellas Verona ile oynadığı son 6 maçı kazandı. Verona'da bu akşam Pessina ve Borini forma giyemeyecek. Napoli'de ise tek eksik Malcuit.
HELLAS VERONA-NAPOLI MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Hellas Verona-Napoli maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.
- 23.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hellas Verona-Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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