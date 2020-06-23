Hellas Verona-Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
23 Haziran 2020, Salı
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Haberler İtalya Serie A Hellas Verona-Napoli maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hellas Verona-Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya 'da 27. hafta mücadelesinde , 'ya konuk oluyor. İtalya Kupası'nı müzesine götüren ve UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeyi garantileyen Napoli ile Verona arasomda 1 puanlık fark bulunuyor. Karşılaşmanın saati ve yayıncısı merak konusu oldu ve araştırılıyor. Peki, Hellas Verona-Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya 'nın 27. haftasında sahasında 'yi ağırlıyor. Son olarak İtalya Kupası'nı kazanan ve UEFA Avrupa Ligi'ni garantileyen Napoli, ligin diğer Avrupa Ligi hedefindeki Hellas Verona ile kozlarını paylaşacak. Napoli, Hellas Verona ile oynadığı son 6 maçı kazandı. Verona'da bu akşam Pessina ve Borini forma giyemeyecek. Napoli'de ise tek eksik Malcuit.

HELLAS VERONA-NAPOLI MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hellas Verona-Napoli maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

  1. 23.06.2020
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