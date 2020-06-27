Lazio 2-1 Fiorentina | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'da lider Juventus ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Lazio, 28. haftada konuk ettiği Fiorentina'yı 2-1'lik skorla devirdi. 25'te Ribery'nin golüyle geriye düşen Lazio, 67'de Immobile (pen.) ve 83'te Luis Alberto'nun golleriyle zafere uzandı. Başkent ekibi bu sonuçla lider Juve ile arasındaki puan farkını 4'e düşürdü.
İtalya Serie A'nın 28. haftasında Lazio ile Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi Lazio 2-1'lik skorla kazandı.
Konuk ekip Fiorentina 25'te Ribery'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda baskısını artıran Lazio 67'de Immobile (pen.) ve 83'te Luis Alberto'nun golleriyle üç puanı hanesine yazdırdı.
Fiorentina'da Vlahovic uzatma dakikalarında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Lider Juventus'u takibini sürdüren Lazio haftayı 65 puanla ikinci sırada tamamlarken, galibiyet hasreti 4 maça çıkan Floransa ekibi 31 puanda kaldı.
- 27.06.2020
- Güncelleme: 28.06.2020 00:57
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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