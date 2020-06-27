Lazio 2-1 Fiorentina | MAÇ SONUCU - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Lazio'dan takibe devam!

2-1 | MAÇ SONUCU

Lazio 2-1 Fiorentina | MAÇ SONUCU

'da lider ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren , 28. haftada konuk ettiği 'yı 2-1'lik skorla devirdi. 25'te Ribery'nin golüyle geriye düşen , 67'de Immobile (pen.) ve 83'te 'nun golleriyle zafere uzandı. Başkent ekibi bu sonuçla lider Juve ile arasındaki puan farkını 4'e düşürdü.

'nın 28. haftasında ile ile karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi 2-1'lik skorla kazandı.

Konuk ekip Fiorentina 25'te Ribery'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda baskısını artıran Lazio 67'de Immobile (pen.) ve 83'te 'nun golleriyle üç puanı hanesine yazdırdı.

Fiorentina'da Vlahovic uzatma dakikalarında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Lider 'u takibini sürdüren Lazio haftayı 65 puanla ikinci sırada tamamlarken, galibiyet hasreti 4 maça çıkan Floransa ekibi 31 puanda kaldı.

  1. 27.06.2020
  2. Güncelleme: 28.06.2020 00:57
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Lazio 2-1 Fiorentina | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA