Juventus-Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Juventus, sahasında 18. sırada yer alan Lecce'yi ağırlıyor. Lider olan ve şampiyonluk yarışında yara almak istemeyen Juventus mutlak 3 puan hedefliyor. Mçatan önce tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Juventus-Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Serie A'nın 28. haftasında Juventus, sahasında Lecce'yi konuk ediyor. 66 puanla ligin zirvede bulunan Juventus, mutlak 3 puan için sahaya çıkıyor. Düşme hattında bulunan ve 18. sırada yer alan Lecce'nin 25 puanı bulunuyor. Pandemi sonrası sırayla Inter ve Bologna'yı 2-0 mağlup eden Juventus, evinde oynadığı son 6 maçı da kazandı.
Juventus'ta Mattia De Sciglio ve Alex Sandro'nun sakatlığı sürüyor. Danilo ise kırmızı kart cezalısı olduğu için maçta forma giyemeyecek. Lecce'de ise Diego Farias, Alessandro Deiola, Antonin Barak ve Cristian Dell'Orco'nun sakatlıkları var.
JUVENTUS-LECCE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Juventus ile Lecce arasında oynanacak mücadele 22:45'te başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.
- 26.06.2020
- Trabzonspor'da corona virüsü test sonuçları belli oldu!
- Bursaspor-Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Fenerbahçe'nin eski hocası Erwin Koeman kalp ameliyatı olacak
- Ayhan Akman yeğeni Ali Akman'ı Galatasaray'a getiriyor
- Altınordu-Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Juventus-Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.