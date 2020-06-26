Juventus-Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
26 Haziran 2020, Cuma
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Juventus-Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 28. haftasında , sahasında 18. sırada yer alan 'yi ağırlıyor. Lider olan ve şampiyonluk yarışında yara almak istemeyen Juventus mutlak 3 puan hedefliyor. Mçatan önce tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Juventus-Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Serie A'nın 28. haftasında , sahasında 'yi konuk ediyor. 66 puanla ligin zirvede bulunan Juventus, mutlak 3 puan için sahaya çıkıyor. Düşme hattında bulunan ve 18. sırada yer alan Lecce'nin 25 puanı bulunuyor. Pandemi sonrası sırayla Inter ve Bologna'yı 2-0 mağlup eden Juventus, evinde oynadığı son 6 maçı da kazandı.

Juventus'ta Mattia De Sciglio ve Alex Sandro'nun sakatlığı sürüyor. Danilo ise kırmızı kart cezalısı olduğu için maçta forma giyemeyecek. Lecce'de ise Diego Farias, Alessandro Deiola, Antonin Barak ve Cristian Dell'Orco'nun sakatlıkları var.

JUVENTUS-LECCE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Juventus ile Lecce arasında oynanacak mücadele 22:45'te başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

  1. 26.06.2020
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