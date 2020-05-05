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05 Mayıs 2020, Salı
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Serie A'da eğilim yeniden başlaması yönünde!

Serie A'da eğilim yeniden başlaması yönünde!

Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen Serie A'nın yeniden oynanması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, "Serie A'nın güvenli bir şekilde yeniden başlaması için elimden geleni yapacağım" dedi.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını dolayısıyla profesyonel liglerin durduğu 'da Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) yeniden başlaması için çaba sarf edeceğini söyledi.

Bakan Spadafora, Serie A'nın geleceğine dair RAI 1 kanalına değerlendirmelerde bulundu.

Ligin başlaması için çalıştıklarını ve bu hafta içinde Bilim Kurulundan İtalya Futbol Federasyonunun (oyuncu ve kulüpler için tıbbi güvenlik) protokolüne dair yanıt geleceğini aktaran Spadafora, "Serie A'nın güvenli bir şekilde yeniden başlaması için elimden geleni yapacağım. Ligin bir ay sonra mı yoksa haziran ortasında mı başlayacağını söyleyemem. Alternatif, 'daki gibi önden kapatmaktı ama bunu kimse istemiyordu. Eğer oynanmazsa itirazlar çığ olur. Umarım gerek kalmaz" diye konuştu.

Ligin yeniden başlamasının, salgının vaka eğrisine bağlı olduğuna dikkati çeken Spadafora, oynanması durumunda ise maçların seyircisiz yapılacağının altını çizdi.

Bakan Spadafora, daha önceki açıklamalarında ligin yeniden başlamasının zor olacağına dair sinyaller vermesine karşın, İtalyan futbol camiasının aksi yöndeki yoğun talepleriyle karşılaşıyordu.

Bu arada, Serie A'da Covid-19 kapan ilk futbolcu olan Juventuslu Daniele Rugani'nin de hastalığı geçen ay tamamen atlattığı ve bugün bireysel idmanlarına başladığı bildirildi.

Serie A'da Bologna ve Sassuolo takımları, sosyal mesafe şartlarına uygun şekilde bugünden itibaren antrenmanlara başlayacaklarını duyurmuştu.

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  1. 05.05.2020
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