Juventus Ronaldo'ya kavuştu! 14 gün boyunca...

İtalya Serie A devi Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, corona virüsü salgını sonrası 9 Mart 2020 tarihinde ailesiyle birlikte gittiği ülkesinden geri döndü.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre yıldız oyuncuyu taşıyan 30 milyon sterlin değerindeki jet, 22.10 itibarıyla Torino'ya iniş yaptı.

18 Mayıs'ta antrenmanlara başlayacak olan Ronaldo, corona virüsü tedbileri kapsamında 14 günlük bir karantina süreci geçirecek.