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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler İtalya Serie A Juventus Ronaldo'ya kavuştu! 14 gün boyunca...

Ronaldo'ya kavuştu! 14 gün boyunca...

Juventus Ronaldo'ya kavuştu! 14 gün boyunca...

Corona virüsü nedeniyle 9 'tan bu yana ülkesi Portekiz'de ailesiyle birlikte izole bir yaşam süren , Serie A'nın başlama ihtimali üzerine 'ya döndü. 30 milyon sterlin değernideki özel jetiyle Torino'ya gelen 'un Portekizli süperstarı, tedbir amaçlı olarak 14 gün karantina altında olacak.

Serie A devi 'un Portekizli yıldızı , corona virüsü salgını sonrası 9 2020 tarihinde ailesiyle birlikte gittiği ülkesinden geri döndü.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre yıldız oyuncuyu taşıyan 30 milyon sterlin değerindeki jet, 22.10 itibarıyla Torino'ya iniş yaptı.

18 Mayıs'ta antrenmanlara başlayacak olan Ronaldo, corona virüsü tedbileri kapsamında 14 günlük bir karantina süreci geçirecek.

  1. 05.05.2020
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