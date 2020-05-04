Juventus Ronaldo'ya kavuştu! 14 gün boyunca...
Corona virüsü nedeniyle 9 Mart'tan bu yana ülkesi Portekiz'de ailesiyle birlikte izole bir yaşam süren Cristiano Ronaldo, Serie A'nın başlama ihtimali üzerine İtalya'ya döndü. 30 milyon sterlin değernideki özel jetiyle Torino'ya gelen Juventus'un Portekizli süperstarı, tedbir amaçlı olarak 14 gün karantina altında olacak.
İtalya Serie A devi Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, corona virüsü salgını sonrası 9 Mart 2020 tarihinde ailesiyle birlikte gittiği ülkesinden geri döndü.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre yıldız oyuncuyu taşıyan 30 milyon sterlin değerindeki jet, 22.10 itibarıyla Torino'ya iniş yaptı.
18 Mayıs'ta antrenmanlara başlayacak olan Ronaldo, corona virüsü tedbileri kapsamında 14 günlük bir karantina süreci geçirecek.
- 05.05.2020
- Süper Lig'e Fenerbahçe damgası! 21 yaş ve altı...
- Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray dünya devlerini geride bıraktı! İlk 10'da iki Türk takımı!
- Uğurcan Çakır'dan flaş Liverpool açıklaması!
- Fenerbahçe'nin Bjelica'ya önerdiği sözleşme ortaya çıktı! Açıklanmamasının sebebi...
- Yurttan pazartesi manzaraları! İşte yasak sonrası Türkiye...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Juventus Ronaldo'ya kavuştu! 14 gün boyunca... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.