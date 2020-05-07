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07 Mayıs 2020, Perşembe
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sahada

Juventus sahada

virisünün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen 'da normal hayata dönüş başladı. da dün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. ülkeye yeni döndüğü için 2 hafta karantinada kalacak.

virisünün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen 'da normal hayata dönüş başladı. da dün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. ülkeye yeni döndüğü için 2 hafta karantinada kalacak.

  1. 7.5.2020
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