Koulibaly için 100 milyon - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Koulibaly için 100 milyon

Koulibaly için 100 milyon

'nin Senegalli savunmacısına dev kulüpler talip oldu. M. United, , ve Koulibaly'yi istiyor.

Napolı'de forma giyen Senegalli savunma oyuncusu Kalidou Koulibaly için devler sırada. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; , ve 'un 28 yaşındaki savunma oyuncusunu transfer listesine aldı. 'nin Koulibaly için yaklaşık olarak 100 milyon euro bonservis bedeli talep edeceği öğrenildi. Bu fiyatın geçen sene 120 milyon olduğu ve bu sene 100 milyon euro'ya kadar düştüğü kaydedildi. Senegalli savunma oyuncusunun sözleşmesinde herhangi bir serbest kalma maddesi bulunmuyor. Koulibaly'nin Napoli ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar sürüyor.
  1. 4.5.2020
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