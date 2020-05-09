Son dakika: Sancaktepespor'da 9 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Futbol O kulüpte şok! Tam 9 kişinin testi pozitif çıktı

Son dakika: Sancaktepespor'da 9 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı!

Son dakika: Sancaktepespor'da 9 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı!

Son dakika... 'nun () liglerin 12 Haziran'da başlamasına dair yaptığı açıklaması sonrası birçok kulüp, futbolcu ve çalışanlarına corona virüsü testi yapmıştı. Bu kulüplerden TFF 2. Lig ekibi Sancaktepespor'da tam 9 kişinin virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Kulüpten konuyla alakalı bir açıklama yayınlandı. İşte detaylar...

İşte kulüpten yapılan o açıklama...

"Kulübümüz tarafından 8 Mayıs Cuma günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan ilk testlerde E-Nabız üzerinden alınan sonuçlara göre Teknik Heyetten 2, Futbolculardan 4, Çalışanlarımızdan 3 kişide test sonuçları pozitif çıkmıştır. Hiçbirinde hastaneye gitmeyi gerektirecek bir bulgu yoktur.

Bu olay neticesinde gerekli izolasyon tedbirleri Covid-19 protokolüne göre uygulanmaya başlamıştır.

Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kulübümüz tarafından açıklanacaktır."

  1. 09.05.2020
  2. Güncelleme: 09.05.2020 12:53
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