Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray-Samsunspor canlı | Başlama saati, canlı yayın bilgileri ve 11'ler

Galatasaray-Samsunspor canlı | Başlama saati, canlı yayın bilgileri ve 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta perdesi, liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ile ligin dikkat çeken ekiplerinden Samsunspor'u karşı karşıya getiren kritik bir mücadeleyle açılıyor. Kadıköy'den beraberlikle ayrılarak liderliği kaptırmayan sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde fire vermeyerek puan tablosundaki yerini perçinlemeyi hedefliyor. Sakatlık ve cezalar nedeniyle ideal kadrosundan uzak kalan Galatasaray'da, orta sahanın dinamosu Osimhen ve tecrübeli yıldız Torreira sarı kart sınırında bulunuyor. Dört lig maçında yalnızca bir kez kazanabilen Buruk ve öğrencileri, milli araya girmeden önceki üç lig maçını da kayıpsız tamamlayarak zirvedeki farkı açmak istiyor. Ligin sürpriz çıkış yapan ekibi Samsunspor ise, gösterdiği istikrarlı performansla 5. sıraya yerleşti. Oynadığı 13 maçta sadece tek bir yenilgi alan Karadeniz temsilcisi, Galatasaray deplasmanında da puan peşinde. İşte Galatasaray-Samsunspor maçı canlı yayın bilgileri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 13:37 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 13:38
Galatasaray-Samsunspor canlı | Başlama saati, canlı yayın bilgileri ve 11'ler

Galatasaray-Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, 15. haftanın açılış maçında Samsunspor'u konuk ediyor. Pazartesi günü oynanan Fenerbahçe derbisinde beraberlikle yetinen sarı-kırmızılılarda Singo, Jakobs, Sallai, Eren ve Metehan forma giyemeyecek. Sakatlıklarını atlatan Yunus Akgün, Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan'ın da yedek kulübesinde olması bekleniyor. Son 4 maçta tek galibiyet elde eden Cimbom, RAMS Park'a mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Samsunspor ise zirve yarışına 25 puanla, 5. sıradan dahil oluyor. 26 puanla önünde bulunan Göztepe'nin yerine gözünü diken Thomas Reis'in ekibi, RAMS Park'tan puanla dönerek Beşiktaş ve Alanyaspor'a karşı aldığı beraberlikleri telafi etme peşinde. İşte Galatasaray-Samsunspor maçı detayları...

Galatasaray-Samsunspor maçı detayları!

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Samsunspor maçı, 5 Aralık Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Galatasaray'ın 9 Aralık'ta, Şampiyonlar Ligi için Monaco deplasmanına gidecek olması sebebiyle hafta içi oynanan karşılaşmada, sarı-kırmızılılardan Singo, Jakobs, Sallai, Eren ve Metehan süre almayacak.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Samsunspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını ise Çağlar Uyarcan ve Anıl Usta üstlenecek.

Galatasaray-Samsunspor muhtemel 11'ler

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış, Osimhen

Samsunspor:

Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Yunus, Makoumbou, Holse, Emre, Musaba, Ndiaye

HEDEF YENİ SERİ

Ligde sarı-kırmızılılar 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle aldığı 33 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 25 puanla 5. sırada yer alıyor. Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, Samsunspor müsabakasıyla tekrar seri yakalamak istiyor.

Galatasaray-Samsunspor maçı hangi kanalda?

65. RANDEVU

Galatasaray ile Samsunspor, bugüne kadar Süper Lig'de 64 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 43 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez rakibini mağlup etti. 14 maç ise berabere sona erdi. Aslan'ın 138 golüne, Samsun ekibi 48 golle karşılık verdi.

İki takım arasında geçtiğimiz oynanan karşılaşmaları Galatasaray 3-2 ve 2-0'lık skorlarla kazandı.

SON YENİLGİ 20 YIL ÖNCEYDİ

Galatasaray, Samsunspor'a uzun süredir yenilmiyor. Son olarak 26 Şubat 2005 tarihinde Samsun'da oynanan maçı ev sahibi 2-1'lik skorla kazanırken, daha yapılan 8 mücadeleden de sarı-kırmızılılar sahadan galip ayrıldı.

RAMS'ta kritik maç: Galatasaray, Samsunspor'u ağırlayacak

RAMS'TA 25 MAÇLIK SERİ

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de sahasında oynadığı maçlarda rakiplerine mağlup olmuyor. RAMS Park'ta ligde son olarak 2023-2024 sezonunda 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen sarı-kırmızılılar daha sonra iç sahada oynadığı 25 karşılaşmada kaybetmedi. Cimbom geri kalan maçlarda 20 kez kazanırken, 5 defa da berabere kaldı.

EN İYİ AVERAJA SAHİP

Galatasaray bu sezon hücumda ve savunma başarılı performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar ligde 14 haftada 29 gol atarken, bu alanda ikinci sırada bulunuyor. Geride kalan maçlarda kalesinde 9 gol gören Cimbom, aynı zamanda en az gol yiyen de ikinci takım. Aslan bu müsabakaların 6'sında da kalesini gole kapadı. Öte yandan Galatasaray, +20 ile ligin en iyi averajına sahip takımı olarak yer alıyor.

Galatasaray-Samsunspor maçı yayın bilgileri!

REKOR ICARDI'DE

Süper Lig'de bu sezon rakip fileleri 29 kez havalandıran Galatasaray'da 10 farklı futbolcu gol sevinci yaşadı. Bu gollerde de Mauro Icardi ön plana çıktı. Ligde 7 gol atan Icardi'nin ardından Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane 4'er, Victor Osimhen ve Eren Elmalı 3'er, Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan 2'şer, Gabriel Sara, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez de 1'er gol kaydetti. Fatih Karagümrük maçında ise Fatih Kurucuk kendi kalesine attı.

OSIMHEN VE TORREIRA SINIRDA

Sarı-kırmızılılarda ligin 13. haftasında RAMS Park'taki Gençlerbirliği müsabakasında kırmızı kart gören Macar futbolcu Roland Sallai 2 maç ceza almıştı. Fenerbahçe derbisinde oynamayan Sallai, Samsunspor karşılaşmasıyla cezasını tamamlayacak.

Sakatlıkları devam eden Wilfried Singo ve Ismail Jakobs ile bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı oynamayacak.

Galatasaray'da Samsunspor maçı öncesinde Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ile Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira sarı kart sınırında bulunuyor. İki futbolcu, bu müsabakada sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta deplasmanda Antalyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

