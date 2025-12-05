CANLI SKOR ANA SAYFA
Rafa Silva futbolu bırakıyor mu? Beşiktaş'ta Rafa belirsizliği!

Rafa Silva futbolu bırakıyor mu? Beşiktaş'ta Rafa belirsizliği!

Rafa Silva futbolu bırakıyor mu? Başkan Serdal Adalı, ocak ayı öncesinde oyuncuyla bir görüşme yaparak geleceğine dair netlik kazandırmayı planlıyor. Yönetim, oyuncunun form durumu, takıma uyumu ve motivasyonunu değerlendirecek. Peki, Rafa Silva futbolu bırakacak mı? Beşiktaş konu ile ilgili açıklama yaptı mı?

Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 08:36 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 16:37
Rafa Silva futbolu bırakıyor mu? Beşiktaş'ta Rafa belirsizliği!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, sezon boyunca gösterdiği performans nedeniyle yeniden gündemde. Ocak ayında takımdan ayrılabileceği yönündeki haberler, taraftar ve spor kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Başkan Serdal Adalı, futbolcunun geleceğini netleştirmek için kısa süre içinde yeni bir görüşme gerçekleştirecek. Yönetim, Rafa Silva'nın fiziksel durumu, motivasyonu ve takım içindeki rolünü değerlendirerek kararını verecek. Bu adım, futbolcunun Beşiktaş'taki kaderini belirleyecek. Özellikle sosyal medyada ve spor gündeminde "Rafa Silva futbolu bırakacak mı?" sorusu öne çıkıyor.

RAFA SILVA FUTBOLU BIRAKIYOR MU?

Beşiktaş son dakika haberleri, Portekizli yıldız Rafa Silva üzerine yoğunlaşmaya devam ediyor. Sezon başından bu yana tartışmalı performanslar sergileyen oyuncu, hem taraftarlar hem de spor medyası tarafından mercek altına alındı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Öte yandan Rafa Silva, takımla birlikte çalışmalarına devam etti.

