Ziraat Türkiye Kupası
Cem Ciritci'den ertelenen Olympiacos maçı için çarpıcı açıklamalar!

Cem Ciritci'den ertelenen Olympiacos maçı için çarpıcı açıklamalar!

Fenerbahçe Erkek Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen OlympiacosFenerbahçe Beko mücadelesi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte Ciritci'nin açıklamaları...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 15:44
Cem Ciritci’den ertelenen Olympiacos maçı için çarpıcı açıklamalar!

Fenerbahçe Erkek Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, dün akşam olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Olympiacos - Fenerbahçe Beko karşılaşmasına dair Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu. Karar sürecinin belirsizliği ve önerilerinin reddedilmesi üzerine eleştirilerde bulunan Ciritci, yaşananları adım adım anlattı.

Ciritci, EuroLeague yetkililerinin maçtan yaklaşık iki saat önce aldıkları kararı kendilerine ilettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Maçın, Yunanistan hükümetinin güvenlik gerekçesiyle olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini ve ileri bir tarihe ertelendiğini söylediler. Biz de hemen girişimlere başladık."

Fenerbahçe cephesi, maçın ertesi gün oynanabilmesi için EuroLeague'e öneride bulundu ancak Yunanistan'daki spor düzenlemeleri buna engel oldu.

Ciritci bu durumu şöyle açıkladı:

"Aynı şehirde iki takımın (Olympiacos – Panathinaikos) aynı gün maç yapamayacağı gerekçesiyle teklifimiz reddedildi. Oysa geçmişte Anadolu Efes ile aynı tarihlerde maç oynadığımız örnekler mevcut."

Sarı-lacivertli heyet maçın cumartesi günü oynanması için de yeni bir teklif sundu ancak bu öneri de Olympiacos – AEK maç programı nedeniyle kabul edilmedi.

"AEK'nın Şampiyonlar Ligi karşılaşması nedeniyle maçın ertelenemeyeceğini söylediler. Tüm alternatiflerimiz bu şekilde reddedildi," diyen Ciritci, sürecin Fenerbahçe açısından zaman ve emek kaybına yol açtığını vurguladı.

Gözler ise bu akşam oynanması planlanan Panathinaikos – Valencia maçına çevrildi.

Ciritci, hava koşullarının değişmediğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Dün maçın iptal gerekçesi taraftar güvenliğiydi. Bugün şartlar aynı. Eğer bu akşamki maç oynanırsa, demek ki mesele güvenlik değil; Olympiacos salonundaki su sızıntısı. Sabah EuroLeague'e itirazımızı ilettik. Bu akşamki maç bizim için bir gösterge olacak."

Açıklamalarının sonunda süreci sportmenlik çerçevesinde değerlendiren Ciritci,

"Biz buraya basketbol oynamaya geldik. Ama onlar satranç oynamak istiyorsa, biz satrançta da iyiyizdir," sözleriyle mesajını net bir şekilde verdi.

