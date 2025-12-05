CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Ertan Torunoğulları'ndan Beşiktaş derbisi yorumu

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, "Ligdeki maçımız çekişmeli geçmişti. Umuyorum ki kupada da güzel bir maç izleteceğiz" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 16:31
Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakaları kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. C Grubu'nda mücadele edecek olan Fenerbahçe, ilk hafta maçında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Kura çekiminin ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Ertan Torunoğulları ile Taner Sönmezer de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ERTAN TORUNOĞULLARI: "UMUYORUM Kİ KUPADA DA GÜZEL BİR MAÇ İZLETECEĞİZ"

Beşiktaş müsabakasına dair konuşan Ertan Torunoğulları, "Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk maçımızda evimizde Beşiktaş'ı ağırlayacağız. Ligdeki maçımız çekişmeli geçmişti. Umuyorum ki kupada da güzel bir maç izleteceğiz. Bütün takımlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Torunoğulları, transfer çalışmaları hakkında da bilgi vererek, "Büyük camialarda transfer çalışmaları sürekli devam eder. Şu anda transferi konuşmak için erken. Ligde 3 maçımız daha var. Bu maçları aldıktan sonra, transfer sezonu başlayınca sizlerle çalışmaları paylaşacağız" şeklinde konuştu.

TANER SÖNMEZER: "CENTİLMENCE, SAKATLIKSIZ, BOL GOLLÜ MAÇLAR OLSUN"

Ziraat Türkiye Kupası'nın tüm takımlara hayırlı olmasını dileyen Taner Sönmezer ise, "Biz iki kişi buradayız. Bu da kulübümüzün nasıl bir aile ortamı içinde olduğunu gösteriyor. Her yerde kenetlenmiş şekilde çalışıyoruz. Ziraat Türkiye Kupası hayırlı olsun. Centilmence, sakatlıksız, bol gollü maçlar olsun. Hem lig, hem Avrupa hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda yola devam ediyoruz. 3 alanda da şampiyon olmak istiyoruz. Takımımız, kulübümüz ve yönetimimiz buna odaklandı. İlk maçımızı Beşiktaş'la sahamızda yapacağız. İnşallah onları güzel ağırlarız ama galip gelip kupada yoluna devam eden taraf olmak istiyoruz" cümlelerine yer verdi.

