Uğur Fora: Kupaya talip bir takım olarak karşınıza kim çıkarsa yenmeniz gerekiyor

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda ilk hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta Genel Sekreter Uğur Fora, "Kupaya talip bir takım olarak karşınıza kim çıkarsa yenmeniz gerekiyordu. Dolayısıyla iyi bir fikstür oldu. İnşallah sonu iyi olur" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakaları kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. C Grubu'nda yer alan Beşiktaş, ilk hafta maçında Fenerbahçe ile derbi mücadelesi oynayacak.

Kura çekimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, kupaya talip bir takım olduklarını belirterek, "Karşınıza kim çıkarsa yenmeniz gerekiyordu. Dolayısıyla iyi bir fikstür oldu. İnşallah sonu iyi olur" ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ OLAN GÜÇ DAĞILIMLARINI DENGELİ YAPMAK"

Kupanın yeni formatına dair de görüşlerini bildiren Fora, "Reytingi artırma ve heyecan anlamında iyi olabilir. Deneyeceğiz, göreceğiz. Net bir kanaatim yok ama iyi olacağını düşünüyorum. Burada önemli olan güç dağılımlarını dengeli yapıp, kupanın başından sonuna kadar olabildiğince rekabetli ve reyting sağlayabilecek şekilde yürümesi. Takımlar için bunun bir angarya değil, aslında heyecanı ve seyirciyi de içine alan bir şova dönüşmesi önemli. Dolayısıyla bunu denemekte fayda var diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

