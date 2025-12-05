CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar İsrail saldırısında gözünü kaybeden Gazzeli boksör hayallerini gerçekleştirmekte kararlı

İsrail saldırısında gözünü kaybeden Gazzeli boksör hayallerini gerçekleştirmekte kararlı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında sığındıkları okulun hedef alınması sonucu bir gözünü kaybeden 17 yaşındaki Filistinli boksör Semih Bedr Suud, tüm zorluklara rağmen hayallerinin peşinden gitmek istiyor.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 14:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İsrail saldırısında gözünü kaybeden Gazzeli boksör hayallerini gerçekleştirmekte kararlı

İsrail'in 2 yıl boyunca yaşama dair her şeyi yok etmek için saldırılar düzenlediği Gazze'de, 894 Filistinli sporcu yaşamını yitirdi, 292 spor tesisi, stadyum ve spor salonu da kullanılamaz hale geldi.

Genç boksör Suud, saldırıların başlamasıyla El-Bureyc Mülteci Kampından göç ederek Nusayrat'ta Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait bir okula sığındı. Suud, sığındığı okula düzenlenen saldırıda bir gözünü kaybetti.

ŞAMPİYONAYA HAZIRLANIRKEN GÖZÜNDEN OLDU

Bu saldırı, 12 yaşından beri boksla ilgilenen, yerel ve uluslararası pek çok turnuvada Filistin'i temsil eden ve madalyalar kazanan Suud'un hayatını değiştirdi. Ancak Suud, yenilmez bir iradeyle hayallerini gerçekleştirmek için hala antrenmanlara devam ediyor.

Yerel turnuvalarda 54 ve 57 kilolarda şampiyon olduğunu söyleyen Suud, 2022'de Ürdün'de düzenlenen Asya Şampiyonasından madalya alamadığını ama yurda döndükten sonra çalışmaya devam ettiğini ve Kazakistan'daki şampiyonaya hazırlanmaya başladığını aktardı.

Hazırlıklar sürerken savaşın çıktığını ve savaşla birlikte zorunlu göç sürecinin başladığını anlatan Suud, Nusayrat'ta sığındıkları okulu hedef alan saldırıda gözüne isabet eden şarapnel parçasıyla görme yetisini kaybettiğini, tedavisinin de Gazze'de mümkün olmadığını ifade etti.

BOKS ONA YENİLMEMEYİ ÖĞRETTİ

Savaş başlamadan önce şampiyonluklar kazanan bir sporcuyken saldırı sonrasında zamanla performanstan düştüğünü anlatan Suud, eskiden antrenmanlarda 10 raund oynayabilirken artık 2 raundda yorulmaya başladığını dile getirdi.

Liseyi yeni bitirdiğini anlatan Suud, şansı yaver gider ve Gazze dışına çıkabilirse önce tedavi olmak istediğini söyledi.

En ufak bir rüzgar ve soğuk havadan etkilendiğini ve evden dışarı çıkamadığını kaydeden Suud, her şeye rağmen hayallerinin peşinden koşacağını şu sözlerle ifade etti:

"Boks bana yaşadığım şeylere rağmen yenilmemeyi ve vazgeçmemeyi öğretti. Hayatımda çok şey kaybettim ama hayalimi kaybedemem. Son nefesime kadar oynayacağım. Hala gerçekleştirmek istediğim hayallerim var. Filistin bayrağını uluslararası platformlarında göndere çekmemiz lazım."

Gazze'de basketbol, futbol ve boksta şampiyonlar yetiştiğini aktaran Suud, "İsrail saldırılarında kimi kolunu, kimi bacağını, kimi gözünü kaybetti. Ama ne olursa olsun yenilmemeyi ve hayallerimizin peşinden gitmeyi öğrendik." dedi.

G.Saray'dan Salah bombası!
Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oluyor | CANLI
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte gözaltına alınan futbolcu ve yöneticiler listesi | Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı...
Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı gözaltına alındı!
G.Saray'da flaş transfer gelişmesi! Takımda kalıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İsrail saldırısında gözünü kaybeden Gazzeli boksör hayallerini gerçekleştirmekte kararlı İsrail saldırısında gözünü kaybeden Gazzeli boksör hayallerini gerçekleştirmekte kararlı 14:11
G.Saray'dan Salah bombası! G.Saray'dan Salah bombası! 13:56
Galatasaray-Samsunspor maçı detayları! Galatasaray-Samsunspor maçı detayları! 13:36
F.Bahçeli taraftarlardan Fenerium'a akın! F.Bahçeli taraftarlardan Fenerium'a akın! 13:28
Garcia 2031’e kadar Barcelona'da! Garcia 2031’e kadar Barcelona'da! 13:25
Mainz-Mönchengladbach maç bilgileri! Mainz-Mönchengladbach maç bilgileri! 13:18
Daha Eski
Sultanlar Ligi'nde haftanın programı belli oldu! Sultanlar Ligi'nde haftanın programı belli oldu! 12:13
Diplomatik Kayak Yarışı Erciyes'te! Diplomatik Kayak Yarışı Erciyes'te! 12:10
Neslihan Arın Guwahati Masters'ta Neslihan Arın Guwahati Masters'ta 12:06
G.Saray maçının VAR hakemi belli oldu! G.Saray maçının VAR hakemi belli oldu! 12:04
Lille-Marsilya maçı canlı yayın bilgileri! Lille-Marsilya maçı canlı yayın bilgileri! 11:44
Brest-Monaco maçı canlı yayın bilgileri! Brest-Monaco maçı canlı yayın bilgileri! 11:20