Siyah-beyazlılarda yönetim, Portekizli futbolcunun takımdan ayrılacağı yönündeki haberlerin ardından harekete geçti. Başkan Serdal Adalı, ocak ayı gelmeden oyuncuyla yeni bir toplantı gerçekleştirecek. Teknik direktör Sergen Yalçın ile arasında yaşanan soğukluk, Silva'nın geleceğini belirsizleştiriyor. Taraftarın büyük umutlar beslediği yıldız futbolcunun takımdan ayrılabileceği söylentileri, Beşiktaş camiasında endişe yarattı. Taraftarlar, Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılacak mı? sorusunun cevabını merak ediyor. Adalı, Fenerbahçe derbisi öncesi Silva'ya güvenoyu vermiş, oyuncuya olan desteğini açıkça dile getirmişti. Ancak Portekizli yıldızın sakatlığı nedeniyle Antalyaspor maçında forma giyememesi taraftarların endişesini artırdı.

RAFA SILVA BEŞİKTAŞ'TAN AYRILACAK MI?

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi sürüyor. Sezon başından bu yana beklentilerin altında kalan Portekizli yıldız, takımdaki geleceğiyle ilgili soru işaretleri yaratmaya devam ediyor. Kulüp kaynaklarına göre, Başkan Serdal Adalı, ocak ayında yaşanabilecek bir ayrılığı önlemek için oyuncu ile bire bir görüşme gerçekleştirecek.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ DEVREDE

Sergen Yalçın yönetiminde beklenen istikrarı yakalayamayan Silva'nın, derbi öncesinde aldığı destek mesajına rağmen geleceği belirsizliğini koruyor. Taraftarlar, yıldız futbolcunun takımdan ayrılma ihtimaline sosyal medyada tepki gösterirken, yönetim bu süreci sakin şekilde yönetmeye çalışıyor.

RAFA SILVA'NIN SAKATLIĞI BİTTİ Mİ?

Antalyaspor deplasmanında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Rafa Silva'nın, milli aradan sonra Tüpraş Stadı'nda oynanacak Samsunspor maçında sahalara dönmesi bekleniyor. Oyuncu birkaç gün daha bireysel antrenman yapacak, ardından takımla çalışmalara katılacak.

BEŞİKTAŞ'TA RAFA SILVA BELİRSİZLİĞİ: AYRILIK MI, DEVAM MI?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi. Öte yandan Rafa Silva, takımla birlikte çalışmalarına devam etti.