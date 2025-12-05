CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'dan Mohamed Salah bombası! Dev teklifin detayları ortaya çıktı

Galatasaray’dan Mohamed Salah bombası! Dev teklifin detayları ortaya çıktı

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'ın ara transfer döneminde Mohamed Salah için devreye gireceği iddia edildi. Liverpool'dan ayrılmaya hazırlanan yıldız oyuncuya sponsor destekli rekor bir teklif sunulacağı öne sürüldü. İşte gündemi sarsan transfer iddiasının ayrıntıları... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 13:57
Galatasaray’dan Mohamed Salah bombası! Dev teklifin detayları ortaya çıktı

Galatasaray, son yıllarda yaptığı dünya yıldızı transferlerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Sezon başında Victor Osimhen'i bonservisiyle kadrosuna katıp Leroy Sane'yi İstanbul'a getirerek Avrupa'da büyük yankı uyandıran sarı-kırmızılılarda, büyüme operasyonu hız kesmeden sürüyor. Lookman için atılan adımlar gündemdeki sıcaklığını korurken İspanya basınından çok daha çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray’dan Mohamed Salah bombası! Dev teklifin detayları ortaya çıktı

SALAH İÇİN RESMİ TEKLİF HAZIRLANIYOR

Fichajes'te yer alan habere göre Galatasaray, Liverpool'dan ayrılmaya hazırlanan Mohamed Salah'ın durumunu yakından takip ediyor. Sarı-kırmızılıların, Mısırlı yıldız ayrılık kararını netleştirdiğinde devreye girerek tarihi bir sözleşme teklifini resmileştireceği ifade edildi.

Galatasaray’dan Mohamed Salah bombası! Dev teklifin detayları ortaya çıktı

Kulübün Salah için hazırladığı teklifin sponsor destekli olacağı, toplam gelir paketinin Avrupa'daki birçok dev kulübün bile yarışmakta zorlanacağı seviyeye çıkabileceği aktarıldı.

Galatasaray’dan Mohamed Salah bombası! Dev teklifin detayları ortaya çıktı

AVRUPA'YI SARSACAK MAAŞ PAKETİ

Liverpool ile sözleşmesi 2027'ye kadar devam eden Mohamed Salah, bu sezon takım içindeki rolünün azalmasıyla birlikte tartışma konusu oldu. 19 maçta 5 gol ve 3 asist üreten yıldız futbolcu, zaman zaman yedek kulübesine çekilince ayrılık ihtimali daha da güçlendi.

Galatasaray’dan Mohamed Salah bombası! Dev teklifin detayları ortaya çıktı

Galatasaray'ın teklifinde yıldız oyuncuya yıllık 20–22 milyon dolar arasında maaş önerileceği, ayrıca yüksek primler ve sponsorluk anlaşmalarının da pakete dahil olacağı kaydedildi.

Anasayfa
