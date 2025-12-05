Galatasaray’dan Mohamed Salah bombası! Dev teklifin detayları ortaya çıktı

AVRUPA'YI SARSACAK MAAŞ PAKETİ Liverpool ile sözleşmesi 2027'ye kadar devam eden Mohamed Salah, bu sezon takım içindeki rolünün azalmasıyla birlikte tartışma konusu oldu. 19 maçta 5 gol ve 3 asist üreten yıldız futbolcu, zaman zaman yedek kulübesine çekilince ayrılık ihtimali daha da güçlendi.