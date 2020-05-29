TFF Başkanı Nihat Özdemir ameliyat oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir sol omzundaki rahatsızlık nedeniyle operasyon geçirdi. Yapılan açıklamada Özdemir'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, sol omzundaki tendon yırtığı nedeniyle ameliyat oldu. Özdemir'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
TFF'nin internet sitesinden yayınlanan 'geçmiş olsun' mesajında şu ifadeler kullanıldı:
"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir, bugün sol omzundaki tendon yırtığı nedeniyle planlı bir ameliyat geçirmiştir. Başarılı geçen ameliyatın ardından sağlık durumu iyi olan Başkan Özdemir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlıklı günler dileriz."
- 29.05.2020
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