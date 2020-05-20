Nihat Özdemir açıkladı! Süper Lig'in başlayacağı tarih...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle ara verilen Süper Lig'e ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Özdemir'in açıklamalarından notlar şu şekilde;

"Liglerin 12 Haziran'da başlaması için tüm kulüplerle anlaştık. Ayrıca 7 kulüp önümüzdeki sezon 21 takımla oynanması yönünde talepte bulundu. Bu sezon düşme olmaması için bize başvuruldu. Bunu değerlendireceğiz..."

"Kulüplerimiz finansal olarak zor durumdalar. Yapacağımız bir sürü seri toplantı neticesinde, kulüpleri finansal yönden nasıl rahatlatacağımızı planlayacağız ve bunları sizlerle de paylaşacağız. Koronavirüsle mücadelede başarılıyız, inşallah futbolda da sorun yaşamayacağız"

"Liglerin başlamasıyla ilgili son kararı, kesin kararı 28 Mayıs'ta vereceğiz."

Öte yandan Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'in de konuşması şu şekilde oldu;

"Pandemi çok yakından izleniyor ama ülkemizde bu durum çok iyi gidiyor. Beklentimiz bunun devam etmesi ve liglerin hayırlısıyla birlikte başlaması."

"TFF ile oyuncu değişikliğinin 5'e çıkarılması konusunu görüştük. Bu sezon kaldırılan U21 liginin gelecek sezon yeniden değerlendirmeye alınmasını da konuştuk."