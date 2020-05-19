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19 Mayıs 2020, Salı
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Haberler Trabzonspor Bulgar yıldızdan Trabzon sorusuna flaş yanıt!

: Teklifleri düşünebilirim

Todor Nedelev: Teklifleri düşünebilirim

'un gündeminde yer alan Bulgar futbolcu , geleceği hakkında konuştu. takımında forma giyen 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, transfer tekliflerine açık olduğunu söyledi.

'un listesindeki , hakkında çıkan transfer iddiaları hakkında konuşurken, bordo-mavili takıma da yeşil ışık yaktı.

"TEKLİFLERİ DÜŞÜNEBİLİRİM"

Ülkesinin takımlarından 'de forma giyen Bulgar sağ kanat oyuncusu, Bulgar basınına yaptığı açıklamada, "Çok fazla transfer teklif aldım ancak açık konuşmak gerekirse bu teklifleri reddettim. Botev ile bir yıl daha sözleşmem var. Her iki taraf için uygun koşullar oluşursa o zaman teklifleri düşünebilirim. Şu an sadece Botev'e odaklanmış durumdayım" ifadesini kullandı.

Kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon 22 maçta forma giyerken, 7 gol ve 3 asist kaydetti.

  1. 19.05.2020
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