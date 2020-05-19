Todor Nedelev: Teklifleri düşünebilirim

Trabzonspor'un transfer listesindeki Todor Nedelev, hakkında çıkan transfer iddiaları hakkında konuşurken, bordo-mavili takıma da yeşil ışık yaktı.

"TEKLİFLERİ DÜŞÜNEBİLİRİM"

Ülkesinin takımlarından Botev Plovdiv'de forma giyen Bulgar sağ kanat oyuncusu, Bulgar basınına yaptığı açıklamada, "Çok fazla transfer teklif aldım ancak açık konuşmak gerekirse bu teklifleri reddettim. Botev ile bir yıl daha sözleşmem var. Her iki taraf için uygun koşullar oluşursa o zaman teklifleri düşünebilirim. Şu an sadece Botev'e odaklanmış durumdayım" ifadesini kullandı.

Kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon 22 maçta forma giyerken, 7 gol ve 3 asist kaydetti.