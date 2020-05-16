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16 Mayıs 2020, Cumartesi
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'den vazgeçmiyor!

Trabzonspor Todor Nedelev'den vazgeçmiyor!

'e corona virüsü salgını sonrası verilen arada planlamasını yapan 'un, devre arası transfer döneminde de ilgilendiği bir isim olan Bulgar futbolcu 'den vazgeçmediği ortaya çıktı.

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdüren , ocak ayı transfer döneminde de kulübün gündemine gelen Tudor Nedelev'den vazgeçmiyor.

Bulgar medyası, Trabzonspor'da daha önce de gündeme gelen için bordo-mavililerin ısrarını sürdürdüğünü yazdı.

Botev Plovdiv'de forma giyen 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bu sezon Bulgar temsilcisinde 22 maçta 7 gol ve 3 asistle oynadı. Nedelev'in kulübü ile olan sözleşmesi 2021'de sona eriyor. (Takvim)

  1. 16.05.2020
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