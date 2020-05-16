Trabzonspor Todor Nedelev'den vazgeçmiyor!
Süper Lig'e corona virüsü salgını sonrası verilen arada transfer planlamasını yapan Trabzonspor'un, devre arası transfer döneminde de ilgilendiği bir isim olan Bulgar futbolcu Todor Nedelev'den vazgeçmediği ortaya çıktı.
Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, ocak ayı transfer döneminde de kulübün gündemine gelen Tudor Nedelev'den vazgeçmiyor.
Bulgar medyası, Trabzonspor'da daha önce de gündeme gelen Todor Nedelev için bordo-mavililerin ısrarını sürdürdüğünü yazdı.
Botev Plovdiv'de forma giyen 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bu sezon Bulgar temsilcisinde 22 maçta 7 gol ve 3 asistle oynadı. Nedelev'in kulübü ile olan sözleşmesi 2021'de sona eriyor. (Takvim)
- 16.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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