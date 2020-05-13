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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Kolej havasında

Kolej havasında

Karantina sonrası antrenmanlara yeniden start veren 'da hazırlıklar tüm hızıyla sürdürüyor. Bordo-mavililer dün tesislerde toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi.

Karantina sonrası antrenmanlara yeniden start veren 'da hazırlıklar tüm hızıyla sürdürüyor. Bordo-mavililer dün tesislerde toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi. Koşu ile başlayan idman, taktik çalışma ile sona ererken oyuncuların neşeleri dikkat çekti. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan idmana tedavileri süren Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz katılmadı.
  1. 13.5.2020
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