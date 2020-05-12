Aranan adam Sörloth! İlk 10'a girdi

Trabzonspor'u golleriyle sırtlayan Alexander Sörloth, Ronaldo+Messi gibi yıldızların yer aldığı 'En çok aranan 10 oyuncu' listesine adını yazdırmayı başardı. Süper Lig'de attığı 19 golle krallık yarışında zirvede yer alan Norveçli santrfor, 10. sırada kendine yer buldu. İşte detaylar...
12 Mayıs 2020 Salı 06:40
Güncelleme: 12.05.2020 06:40
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Trabzonspor'un Crystal Palace'tan satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiraladığı Alexander Sörloth, dünyanın en popüler futbolcu 'database'ı olarak kabul edilen Transfermarkt'ta en fazla aranan 10'uncu oyuncu oldu.
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Norveç'in Aftenposten gazesi, listeye giren Alexander Sörloth için, "Büyük Avrupa kulüpleriyle sürekli bağlantılı olan Trabzonspor'un (kiralık) forveti, Transfermarkt'ın çevrimiçi üssünde en çok ziyaret edilen profiller listesine gizlice girdi" yorumunu yaptı.
Adı büyük takımlarla anılmaya başlayan Sörloth'un Trabzonspor ile 1 yıl daha kiralık sözleşmesi var.
Bordo-mavililer, 6 milyon euro ödeyerek Sörloth'un bonservisini alma hakkına da sahip.
SÜPER LİG'İN KRALI
Sörloth, Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek oyuncusu oldu. Transfermarkt sitesinin Covid-19 sonrası yapığı yeni değerlendirmede Norveçli forvet, 13 milyon euro'luk değeri ile ilk sırada yer aldı.