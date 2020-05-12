Aranan adam Sörloth! İlk 10'a girdi

Norveç'in Aftenposten gazesi, listeye giren Alexander Sörloth için, "Büyük Avrupa kulüpleriyle sürekli bağlantılı olan Trabzonspor'un (kiralık) forveti, Transfermarkt'ın çevrimiçi üssünde en çok ziyaret edilen profiller listesine gizlice girdi" yorumunu yaptı.