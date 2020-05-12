Aranan adam Sörloth! İlk 10'a girdi - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Mayıs 2020, Salı
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Aranan adam Sörloth! İlk 10'a girdi

Trabzonspor'u golleriyle sırtlayan Alexander Sörloth, Ronaldo+Messi gibi yıldızların yer aldığı 'En çok aranan 10 oyuncu' listesine adını yazdırmayı başardı. Süper Lig'de attığı 19 golle krallık yarışında zirvede yer alan Norveçli santrfor, 10. sırada kendine yer buldu. İşte detaylar...
12 Mayıs 2020 Salı 06:40 Güncelleme: 12.05.2020 06:40
Aranan adam Sörloth! İlk 10'a girdi

Trabzonspor'un Crystal Palace'tan satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiraladığı Alexander Sörloth, dünyanın en popüler futbolcu 'database'ı olarak kabul edilen Transfermarkt'ta en fazla aranan 10'uncu oyuncu oldu.

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Aranan adam Sörloth! İlk 10'a girdi

Norveç'in Aftenposten gazesi, listeye giren Alexander Sörloth için, "Büyük Avrupa kulüpleriyle sürekli bağlantılı olan Trabzonspor'un (kiralık) forveti, Transfermarkt'ın çevrimiçi üssünde en çok ziyaret edilen profiller listesine gizlice girdi" yorumunu yaptı.

Aranan adam Sörloth! İlk 10'a girdi

Adı büyük takımlarla anılmaya başlayan Sörloth'un Trabzonspor ile 1 yıl daha kiralık sözleşmesi var.

Aranan adam Sörloth! İlk 10'a girdi

Bordo-mavililer, 6 milyon euro ödeyerek Sörloth'un bonservisini alma hakkına da sahip.

Aranan adam Sörloth! İlk 10'a girdi

SÜPER LİG'İN KRALI

Sörloth, Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek oyuncusu oldu. Transfermarkt sitesinin Covid-19 sonrası yapığı yeni değerlendirmede Norveçli forvet, 13 milyon euro'luk değeri ile ilk sırada yer aldı.

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