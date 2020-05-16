Transferi duyurdular! Trabzonspor'dan Beşiktaş'a çalım

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra ülkemizi de etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da tüm hesaplar şampiyonluğa göre yapılıyor. Sezon sonunda mutlu sona ulaşarak Devler Ligi'nde yeniden boy göstermek isteyen bordo-mavililere müjdeli haber Çekya basınından geldi. Trabzonspor'un, Beşiktaş'ın da transfer listesinde olduğu futbolcuyu kadrosuna katacağı iddia edildi. İşte detaylar...
16 Mayıs 2020 Cumartesi 06:38
Güncelleme: 16.05.2020 06:38
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra ülkemizi de etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, lige verilen bu arada transfer çalışmalarına gaz verdi.
Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak Devler Ligi'ne gitmenin planlarını yapan Fırtına, kadrosunu da güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Obi Mikel'in takımdan ayrılmasının ardından gözler Badou N'diaye çevrilmişti.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan N'Diaye'yi 1 yıl daha kiralamanın planını yapan Trabzonspor, yıldız futbolcunun yanına bir isim daha transfer etmeyi düşünüyor.